HOME WOMEN LIFE

Stephanie Poetri Tak Gunakan Cincin saat Menikah, Titi DJ: Ia Phobia dengan Jewelry

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |14:27 WIB
JAKARTA - Ada yang menarik saat pernikahan Stephanie Poetri dengan kekasihnya, Asher Novkov-Bloom pada Sabtu 30 Mei 2025 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pasangan ini tidak menyematkan cincin pernikahan saat acara sakral tersebut terjadi, kok bisa?

Usut punya usut, Stephanie Poetri memiliki ketakutan terhadap perhiasan. Ini diungkapkan sang ibu, Titi DJ, dalam akun instagram @ti2dj.

"Stephanie phobia terhadap segala sesuatu yang berbentuk jewelry, jadi mereka berdua tidak memakai cincin," tulis Titi.

Meski demikian, Titi yakin bahwa ikatan cinta pasangan ini sudah sangat kuat. "Tapi mereka akan punya sesuatu untuk menandakan bahwa mereka telah terikat satu sama lain,” tambahnya.


Apa itu Phobia Jewelry atau Kosmemophobia?

Dilansir drlogy, Kosmemophobia adalah ketakutan terhadap perhiasan atau keengganan mengenakan aksesoris. Ini merupakan gangguan kecemasan yang berhubungan dengan rasa takut untuk merias diri.

Orang yang menderita kosmemophobia mungkin mengalami tekanan atau kecemasan saat mengenakan perhiasan. Ketakutan tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidaknyamanan, persepsi adanya kontaminasi, atau ketakutan akan cedera.

 

