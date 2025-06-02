Standar Kecantikan dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Perempuan

STANDAR kecantikan yang ditanamkan oleh media sosial, televisi, dan budaya populer terbukti memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental perempuan, khususnya remaja dan dewasa muda. Tekanan untuk tampil sesuai "standar ideal" tidak hanya memengaruhi rasa percaya diri, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan makan, depresi, hingga isolasi sosial.

Melansir medicalnewstoday, Senin (2/6/2025), lima dari sepuluh perempuan muda merasa tertekan untuk selalu tampil cantik dan enam dari sepuluh merasa harus selalu terlihat “layak”. Fakta ini memperlihatkan bagaimana persepsi akan kecantikan telah menjadi beban mental yang nyata.

Bagaimana Standar Kecantikan Memengaruhi Kesehatan Mental

Terpapar gambaran tubuh ideal yang tidak sesuai realita bisa memicu sejumlah gangguan psikologis seperti:

• Gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia

• Depresi akibat ketidakpuasan terhadap tubuh

• Rasa cemas dalam pergaulan sosial akibat kekhawatiran akan pandangan orang lain terhadap penampilan

• Harga diri yang rendah hingga penarikan diri dari lingkungan sosial

Studi juga menunjukkan bahwa remaja perempuan yang terpapar citra tubuh langsing secara intens melalui media memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami citra tubuh negatif dan gangguan mental.