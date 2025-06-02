Minum Obat Darah Tinggi Bikin Ginjal Rusak? Cek Faktanya

MASIH banyak orang yang mempertanyakan apakah minum obat tekanan darah tinggi (hipertensi) setiap hari dapat merusak ginjal.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan silent killer, yang berpotensi meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan berbagai penyakit kronis lainnya yang dapat menyebabkan kematian.

Penderita hipertensi, selain harus menjalankan pola hidup sehat, juga harus minum obat secara rutin untuk menurunkan tekanan darah sistolik ke 120-129 mmHg dan tekanan darah diastolik di angka 80-84 mmHg.

Faktanya, hipertensi yang tidak terkendali justru dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Sebaliknya, kerusakan pada ginjal lambat laun akan bermanifestasi menjadi tekanan darah tinggi.

Menurut Ketua Indonesian Society for Hypertension (INASH), dr. Tunggul Situmorang, SpPD-KGH, obat anti hipertensi, obat anti gula, dan obat kolesterol berfungsi untuk menjaga dan melindungi ginjal dari kerusakan, demikian dikutip dari laman Kemenkes, Selasa ( 2/6/2025).

Selain itu, penderita hipertensi memang diwajibkan minum obat secara rutin karena merupakan tata laksana pengobatan penyakit hipertensi, yang diberikan sesuai dengan resep dokter.

Kembali ke pertanyaan apakah obat hipertensi merusak ginjal? Jawabannya, tentu tidak benar. Jika telah berkonsultasi dengan dokter, obat anti hipertensi yang diresepkan aman untuk diminum setiap hari secara rutin.