Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Minum Obat Darah Tinggi Bikin Ginjal Rusak? Cek Faktanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |15:57 WIB
Minum Obat Darah Tinggi Bikin Ginjal Rusak? Cek Faktanya
Minum Obat Darah Tinggi Bisa Merusak Ginjal? Cek Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

MASIH banyak orang yang mempertanyakan apakah minum obat tekanan darah tinggi (hipertensi) setiap hari dapat merusak ginjal.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan silent killer, yang berpotensi meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan berbagai penyakit kronis lainnya yang dapat menyebabkan kematian.

Penderita hipertensi, selain harus menjalankan pola hidup sehat, juga harus minum obat secara rutin untuk menurunkan tekanan darah sistolik ke 120-129 mmHg dan tekanan darah diastolik di angka 80-84 mmHg.

Gagal Ginjal

Faktanya, hipertensi yang tidak terkendali justru dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Sebaliknya, kerusakan pada ginjal lambat laun akan bermanifestasi menjadi tekanan darah tinggi. 

Menurut Ketua Indonesian Society for Hypertension (INASH), dr. Tunggul Situmorang, SpPD-KGH, obat anti hipertensi, obat anti gula, dan obat kolesterol berfungsi untuk menjaga dan melindungi ginjal dari kerusakan, demikian dikutip dari laman Kemenkes, Selasa ( 2/6/2025).

Batu ginjal

Selain itu, penderita hipertensi memang diwajibkan minum obat secara rutin karena merupakan tata laksana pengobatan penyakit hipertensi, yang diberikan sesuai dengan resep dokter.

Kembali ke pertanyaan apakah obat hipertensi merusak ginjal? Jawabannya, tentu tidak benar. Jika telah berkonsultasi dengan dokter, obat anti hipertensi yang diresepkan aman untuk diminum setiap hari secara rutin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/481/3159889/ginjal-WzZM_large.jpg
5 Kebiasaan Ini Bisa Sebabkan Gagal Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/483/3159337/nasi-nA0k_large.jpg
Ini Dampak Buruk Makan Beras Oplosan, Gagal Ginjal hingga Kerusakan Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/483/3156215/gagal_ginjal-uKOM_large.jpg
Kenapa Konsumsi Minuman Manis Bisa Bikin Gagal Ginjal? Ini Penyebab dan Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/481/3151737/hamdan_att-2UCT_large.jpg
Kenali Gejala Penyakit Stroke dan Gagal Ginjal yang Diderita Hamdan ATT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/481/3150516/gagal_ginjal-qcAC_large.jpg
Hati-Hati! Minum Obat Pereda Nyeri Tanpa Resep Dokter Picu Gagal Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/483/3059506/mengenal-maltodextrin-jenis-gula-yang-dianggap-penyebab-gagal-ginjal-pada-anak-xBu2zq7LAp.jpg
Mengenal Maltodextrin, Jenis Gula yang Dianggap Penyebab Gagal Ginjal pada Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement