Resep MPASI Bubur Soto Ayam Santan, Bisa untuk Bayi Usia 6-8 Bulan

RESEP Makanan Pendamping ASI (MPASI) untuk bayi usia 6-8 bulan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyarankan MPASI diberikan pada usia 6 bulan.

Pemberian MPASI harus mempertimbangkan usia, jumlah, frekuensi, konsistensi/tekstur, dan variasi makanan. MP ASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih.

Resep di bawah ini bisa menjadi inspirasi bagi Moms yang mulai menyiapkan MPASI untuk si kecil.

Resep MPASI Bubur Soto Ayam Santan untuk bayi usia 6-8 bulan.

(Resep untuk 3 porsi)

1. Bahan

- 60 gr (6 sdm) Nasi putih

- 45 gr (4,5 sdm) Daging ayam cincang

- 30 gr (1 buah kecil) Tahu

- 30 gr (3 sdm) Labu siam

- 15 gr (1,5 sdm) wortel

- 1 lembar Salam

- 1 batang Sereh

- 1 lembar Daun jeruk

- 5 gr (1 sdm) Minyak goreng

- 30 ml (3 sdm) Santan

- 300 ml Air kaldu ayam

2. Bumbu Halus

- 1 siung bawang merah

- 1 siung bawang putih

- 1 cm Kunyit

- 1 cm Jahe