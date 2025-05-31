Misteri Perempuan Berbaju Merah Penghuni Kawasan Candi Songgoriti Batu

Candi Songgoriti merupakan peninggalan sejarah kerajaan era Mataram di abad 9 hingga 10. Kompleks candi ini menyimpan beberapa misteri, termasuk bangunan di sekitarnya.

Tak jauh dari dari lokasi candi terdapat dua mata air yakni panas dan dingin yang menjadikan sumber bagi masyarakat sekitar. Konon air panas ini bahkan dialirkan ke sebuah hotel dan pemandian yang ada tak jauh dari candi.

Bahkan konon hotel yang ini telah ada sejak zaman Belanda yang dinamakan Badhotel didirikan pada 1911 Masehi. Menurut cerita kawasan sekitar Songgoriti ini dahulu menjadi tempat peristirahatan para orang Belanda, karena udaranya yang cukup sejuk seperti halnya di negaranya.

Penelusuran okezone di lokasi, hotel ini memang telah terbengkalai sejak tiga tahun lalu. Aroma mistis masih terasa meski beberapa bagian hotel terbengkalai telah mulai dibersihkan. Pintu masuk hotel bagian belakang berada satu lokasi dengan hotel dan Pemandian Air Panas Songgoriti.

Lokasinya tak jauh dari Candi Songgoriti yang sedang diekskavasi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur. Lokasinya pun masih satu kompleks, dengan dipenuhi pepohonan yang rindang.

Menelusuri lorong demi lorong di bagian belakang hotel terasa angker, pepohonan dan tanaman rimbun yang merambat tumbuh hingga ke bagian atap bangunan. Bangunan hotel tampak terlihat tak terawat dengan kondisi rusak termakan usia. Dari penuturan beberapa Songgoriti, Kota Batu, sudah tiga tahun hotel ini tak terpakai.

Di dalam area hotel beberapa perabotan mulai kasur, kursi, dan meja, memang masih terlihat cukup bagus. Bahkan air panasnya yang dialirkan dari sumber tak jauh dari Candi Songgoriti juga masih berfungsi. Kesan mistis memang sedikit berkurang karena hotel yang terbengkalai ini mulai dibersihkan lantaran akan dibangun ulang kembali.