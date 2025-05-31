8 Tempat Makan dengan View Indah di Sentul, Cocok untuk Healing di Libur Panjang

TEMPAT makan di Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan view bagus akan dibahas pada artikel hari ini.

Spot kuliner belakangan semakin menjamur menyediakan view yang instagramable banget sehingga cocok untuk dikunjungi bersama kekasih, sahabat, bahkan keluarga.

Jika Anda memiliki rencana untuk berkunjung ke Sentul, berikut Okezone rekomendasikan delapan tempat makan dengan view keren yang bikin betah berlama-lama.

1. Taman Teman

Nyari tempat makan yang cocok buat keluarga emang nggak gampang. Nah, kalau diajak ke Taman Teman ini, si kecil pasti nggak bakalan rewel deh! kafé dan resto ini memiliki area outdoor yang sangat luas, dengan taman rumput di mana anak-anak bisa bebas berlarian ke sana ke mari.

Eits, bukan itu saja, karena di sini juga tersedia area taman bermain dan juga kolam renang! Alamat: Jalan Gunung Batu, Desa Bojong Koneng No.89, Sentul, Bogor.

2. Warung Jurang

Serem amat sih kok ada warung di tepi jurang? Mungkin pertanyaan itu muncul di kepalamu saat mendengar nama tempat makan ini. Tenang, kenyataannya nggak seseram itu kok.

Sesuai namanya, jangan harapkan menu yang 'aneh-aneh' di sini, karena mereka hanya menyajikan menu sederhana, seperti pisang goreng, kopi, mie rebus, nasi goreng, sosis bakar, ayam penyet, dan lain-lain. Alamat: Jalan Raya Air Terjun Bidadari KM 86, Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor.

3. Taman Fathan Hambalang

Taman yang didominasi oleh bangku-bangku berwarna putih ini berada di lokasi Agrowisata Villa Bukit Hambalang. Berlokasi di atas sebuah bukit, Taman Fathan Hambalang menyuguhkan panorama pegunungan dan hamparan hijau yang indah.

Bahkan jika ke sini di pagi hari Anda bisa menyaksikan lautan awan juga! Alamat: Hambalang, Kecamatan Citeureup, Bogor 16810 (patokan Kantor Desa Hambalang).

4. Griya Pendopo Ciherang

Tempat ini merupakan restoran yang terintegrasi dengan penginapan dan rekreasi air (kolam renang & sungai) di tengah alam. Tapi Anda nggak perlu menyewa pendopo kok untuk menikmati 'kemewahan' ini.

Bisa membeli tiket masuk atau bersantap di restorannya yang menyuguhkan view spektakuler. Alamat: Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor.