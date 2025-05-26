Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Salut! Wanita Ini Rela Jadi Badut Ulang Tahun demi Penghasilan Tambahan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 26 Mei 2025 |20:06 WIB
Salut! Wanita Ini Rela Jadi Badut Ulang Tahun demi Penghasilan Tambahan
Wanita Ini Rela Jadi Badut Ulang Tahun untuk Dapat Penghasilan Tambahan. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Mencari penghasilan tambahan dilakukan banyak orang untuk meningkatkan finansial. Berbagai macam pekerjaan halal dilakukan agar bisa menabung untuk bekal masa depan.

Seperti yang dilakukan wanita satu ini. Masih berusia muda, ia rela menjajal profesi sebagai badut ulang tahun demi mendapatkan penghasilan tambahan.

Kisah itu dibagikan pemilik akun TikTok, @mc_badutultah. Wanita muda ini tak malu mencoba menjadi badut sebagai pekerjaan sampingannya.

“Umur udah mau 25 tahun cuma jadi badut ulang tahun. Weekday kerja kantoran, weekend ikut event,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (26/5/2025).

Dalam unggahannya, ia membagikan momen saat mengenakan kostum badut ulang tahun dengan riasan warna warni. Tanpa rasa malu, wanita ini bangga meski harus bekerja sebagai badut untuk mendapatkan uang.

Ia mengatakan dirinya bekerja kantoran pada hari biasa. Namun, ia juga memiliki job sebagai badut di akhir pekan untuk mengisi beberapa acara.

“Tabungan cuma pahala dikit, gapapa dong ya,” ungkapnya.

Wanita ini kerap membagikan momen saat menjadi badut ulang tahun di acara anak-anak. Ia tampil ceria dan maksimal menjadi badut yang enerjik.

Cerita wanita muda yang tak malu ambil profesi jadi badut ini pun viral dan mengundang komentat para netizen. Warganet ikut senang dan salut melihat kegigihannya bisa mencari uang tanpa rasa malu.

 

