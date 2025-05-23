Konsumsi Vitamin D3 Bisa Memperlambat Penuaan, Ini Buktinya

PENELITIAN terbaru mengungkap bahwa konsumsi vitamin D3 setiap hari bisa membantu memperlambat proses penuaan biologis. Vitamin D3 bisa membantu menjaga panjang telomer pada orang dewasa. Telomer adalah lapisan pelindung pada kromosom yang memendek seiring bertambahnya usia dan berkaitan dengan penyakit kronis.

Selama empat tahun, mereka yang mengonsumsi vitamin D3 mengalami pemendekan telomer yang jauh lebih sedikit. Konsumsi vitamin D3 setiap hari bisa menunda penuaan hingga tiga tahun dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi plasebo.

1. Hasil Uji Coba Vitamin D3

Hasil dari uji coba mengungkapkan bahwa suplementasi vitamin D3 membantu menjaga telomer, lapisan pelindung di ujung kromosom yang memendek selama penuaan dan dikaitkan dengan perkembangan penyakit tertentu.

Laporan baru ini diterbitkan The American Journal of Clinical Nutrition yang dilakukan para peneliti di Mass General Brigham dan Medical College of Georgia.

“VITAL adalah uji coba acak skala besar dan jangka panjang pertama yang menunjukkan bahwa suplemen vitamin D melindungi telomer dan mempertahankan panjang telomer,” kata Peneliti Utama VITAL dan Kepala Divisi Pengobatan Preventif di Rumah Sakit Brigham and Women’s, JoAnn Manson, MD dilansir dari neurosciencenews, Jumat (23/5/2025).

“Hal ini sangat menarik karena VITAL juga telah menunjukkan manfaat vitamin D3 dalam mengurangi peradangan dan menurunkan risiko penyakit kronis tertentu akibat penuaan, seperti kanker stadium lanjut dan penyakit autoimun,” tambahnya.