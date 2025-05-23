Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Bahaya SVT, Detak Jantung Cepat yang Mengancam Hidup di Usia Muda

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |15:15 WIB
MENGENAL bahaya gangguan irama jantung atau aritmia, jika dibiarkan bisa mengancam hidup di usia muda. Jantung yang tiba-tiba berdebar tanpa sebab yang jelas, terutama saat tubuh dalam keadaan istirahat, dapat menjadi sinyal awal adanya aritmia.

Meskipun sering dianggap sepele, gangguan tersebut bisa mengancam nyawa, terutama di usia muda yang tampaknya sehat. Kondisi ini berpotensi serius dan memerlukan penanganan medis yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Gangguan jantung ini tidak hanya dialami kalangan lanjut usia, tetapi juga berpotensi terjadi pada orang yang masih muda. Salah satu aritmia yang kerap muncul  adalah Supraventricular Tachycardia (SVT). Pada kondisi ini, jantung berdetak sangat cepat sering muncul tiba-tiba dan hilang sendiri, membuat ini susah untuk terdeteksi. Jika ini dibiarkan dalam waktu lama, komplikasinya dapat mengakibatkan gagal jantung, stroke, hingga kematian. Obat-obatan tidak bisa menuntaskan masalahnya, yang  efektif mengatasi SVT adalah prosedur ablasi.

Sakit jantung

1. Cara Mandiri Deteksi Awal Aritmia

Dikutip dari Cleveland Clinic, Jumat (23/5/2025), sekitar 1,5% hingga 5% orang diperkirakan mengalami aritmia.  Namun, karena sebagian penderita tidak menunjukkan gejala, jumlah pasti kasus aritmia sulit untuk dipastikan. 

“Aritmia merupakan gangguan pada irama pada jantung. Secara umum, aritmia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: irama jantung yang lebih cepat dari normal (tachycardia), lebih lambat dari normal (bradycardia), dan irama yang tidak beraturan (flutter),” ujar Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Subspesialis Aritmia dari RS Siloam, dr. Dony Yugo Hermanto, Sp.JP (K), FIHA.

Lebih jauh, dr. Dony menjelaskan bahwa cara mengukur detak jantung per menit dapat dilakukan dengan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah pada nadi di bagian dalam pergelangan tangan. Hitung denyut selama 15 detik, lalu kalikan hasilnya dengan 4 untuk memperoleh jumlah denyut jantung dalam satu menit.

 

