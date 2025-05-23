Park Hyatt Jakarta Hadirkan The Colors of Japan, Nikmati Sajian Manis dari Musim di Jepang

PARK Hyatt Jakarta menghadirkan acara The Colors of Japan yang merupakan kolaborasi bersama Boiron. Acara ini berlangsung dua hari pada 22-23 Mei 2025.

The Colors of Japan ini menghadirkan Julien Perrinet, Executive Pastry Chef untuk Hyatt Asia Pacific dan Brand Ambassador resmi Boiron. Chef Julien, yang saat ini berkantor di Park Hyatt Tokyo, menyajikan konsep khas bertajuk "The Colors of Japan", sebuah pengalaman membuat kue yang terinspirasi oleh keindahan musiman, profil rasa, dan kepekaan estetika Jepang.

“Setiap kreasi diberi nama dan dibuat dengan cermat untuk mewakili warna dan membangkitkan esensi musim Jepang, menggunakan bahan-bahan premium, khususnya bubur buah dari Les Vergers Boiron,” ungkap Chef Julien, Jumat (23/5/2025).

Para tamu akan disuguhi sajian tiga hidangan yang dikurasi dengan cermat yang menampilkan 10 item, termasuk enam kue khas karya Julien Perrinet.