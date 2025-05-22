Terlalu Lama Duduk Membuat Otak Menyusut, Apakah Benar?

TERLALU lama duduk membuat otak menyusut? Apakah ini sebuah mitos ataukah fakta?

Sejumlah orang harus menghabiskan banyak waktu setiap harinya dengan berduduk. Hal itu dilakukan saat menjalani beragam aktivitas harian, seperti belajar, menyetir, hingga menjalani pekerjaan.

Duduk terlalu lama pun dinilai bisa menimbulkan hal yang kurang baik. Kegiatan ini bisa memberi dampak bagi kesehatan karena badan menjadi kurang bergerak.

Tak hanya pada tubuh, terlalu lama duduk juga dinilai bisa berdampak bagi kesehatan otak. Duduk terlalu lama bisa membuat otak menyusut. Benarkah demikian?

Dilansir dari Neuroscience News, Kamis (22/5/2025), studi terbaru menyebutkan bahwa terlalu lama duduk bisa menyebabkan otak menyusut. Olahraga rutin pun belum tentu cukup mencegahnya.

Penelitian kolaboratif antara Vanderbilt University, University of Pittsburgh, dan Seoul National University menunjukkan perilaku tidak banyak bergerak yang berkepanjangan, khususnya pada orang di atas usia 50 tahun, bisa membuat penurunan kognitif dan penyusutan otak di wilayah yang rentan terhadap penyakit Alzheimer.

Bahkan, meskipun telah berolahraga secara teratur, seseorang yang menghabiskan waktu dengan lebih banyak duduk bisa dapat hasil kognitif yang buruk. Efeknya akan semakin terlihat kuat terhadap individu yang punya faktor risiko genetik utama untuk Alzheimer.