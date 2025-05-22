Sering Olahraga Tetap Berpotensi Kena Stroke? Kenali 5 Gejala Awalnya

JAKARTA - Gejala awal stroke pada pria yang perlu diperhatikan harus menjadi hal yang utama. Ini harus diketahui karena penanganan stroke harus dilakukan secepat mungkin.

Beberapa gejala umum yang terjadi yakni kesulitan berbicara, satu sisi wajah melemah, sakit kepala, nyeri, sakit kepala dan lainnya.

Duka mendalam dirasakan Najwa Shihab dan keluarga atas kepergian suaminya, Ibrahim Sjarief Assegaf, pada Selasa 20 Mei 2025 pukul 14.29 WIB di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta Timur. Suami Najwa Shihab itu meninggal akibat stroke.

Berikut beberapa gejala awal stroke pada pria yang perlu diperhatikan, dilansir dari Mayo Clinic, Kamis (22/5/2025).

1. Sakit Kepala

Sakit kepala yang tiba-tiba muncul disertai rasa mual dan ingin muntah termasuk gejala awal dari stroke dan hal ini menyebabkan pasien pingsan atau kehilangan kesadaran.



2. Kesulitan Berbicara

Pasien yang terkena stroke akan mengalami kebigungan, kesulitan memahami pembicaraan dan sulit untuk berbicara. Ketika hal ini terjadi segera bawa pasien itu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut.



3. Pengelihatan Bermasalah

Gejala awal stroke selanjutnya, salah satu atau kedua mata bermasalah secara tiba-tiba sehingga pengelihatan akan tampak buram atau gelap.



4. Wajah, Lengan, Kaki Melemah dan Mati Rasa

Ketika stroke bagian wajah, lengan dan kaki akan mati rasa dan tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, dalam tes untuk memastikan seseorang terkena stroke dengan meminta pasien senyum dan mengangkat lengan.



5. Kesulitan Berjalan

Pada saat stroke kaki juga akan ikut melemah dan mati rasa yang menyebabkan kehilangan keseimbangan saat berjalan.