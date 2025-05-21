Advertisement
TRAVEL

China Berlakukan Bebas Visa untuk 5 Negara di Amerika Selatan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |09:35 WIB
China Berlakukan Bebas Visa untuk 5 Negara di Amerika Selatan
Ilustrasi
JAKARTA - Mulai 1 Juni 2025, warga negara dari lima negara Amerika Selatan akan dapat memasuki China tanpa visa untuk kunjungan singkat, yang menandai kemajuan signifikan dalam penguatan hubungan antara Tiongkok dan Amerika Latin.

Dikutip dari laman, The Nation, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, yang mengumumkan perubahan kebijakan tersebut, mengatakan bahwa langkah tersebut mencerminkan komitmen China untuk keterbukaan yang lebih besar dan kerja sama internasional.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah tambahan akan diambil untuk semakin memudahkan perjalanan antara China dan negara-negara lain.

Berikut adalah lima negara yang memenuhi syarat untuk masuk bebas visa ke China:

1. Argentina
2. Brasil
3. Cile
4. Peru
5. Uruguay

 

bebas visa china Visa
bebas visa china Visa
