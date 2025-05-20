Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Itu Stroke? Gejala, Penyebab, dan Pencegahan

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |20:15 WIB
Apa Itu Stroke? Gejala, Penyebab, dan Pencegahan
Apa Itu Stroke? Gejala, Penyebab, dan Pencegahan, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Stroke adalah keadaan darurat medis di mana terjadinya gangguan pasokan darah ke otak akibat penyumbatan (Iskemik) atau pecah pembulih darah (hemoragik), dikutip dari Mayo Clinic, Selasa (20/5/2025).

Kondisi stroke iskemik mencegah jaringan otak mendapatkan oksigen dan nutrisi. Sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Sedangkan Stroke hemoragik meningkatkan tekanan pada sel-sel otak dan merusaknya.


Gejala Stroke

Gejala stroke meliputi:

1. Mati rasa, lemah, atau lumpuh di wajah, lengan, atau kaki.

Kondisi ini sering kali hanya memengaruhi satu sisi tubuh. Orang tersebut dapat mencoba mengangkat kedua lengan di atas kepala. Jika satu lengan mulai jatuh, hal itu mungkin merupakan tanda stroke. Selain itu, satu sisi mulut mungkin terkulai saat mencoba tersenyum.

2. Sakit kepala

Sakit kepala yang tiba-tiba dan parah mungkin merupakan gejala stroke. Muntah, pusing, dan perubahan kesadaran dapat terjadi bersamaan dengan sakit kepala.


3. Masalah penglihatan pada satu atau kedua mata.

Penglihatan orang tersebut mungkin tiba-tiba kabur atau menghitam pada satu atau kedua mata. Atau orang tersebut mungkin melihat dua kali.


4. Kesulitan berbicara dan memahami apa yang dikatakan orang lain

Seseorang yang terkena stroke mungkin mengalami kebingungan, kata-kata yang diucapkannya tidak jelas, atau mungkin tidak dapat memahami pembicaraan.


5. Kesulitan berjalan

Seseorang yang terkena stroke dapat tersandung atau kehilangan keseimbangan atau koordinasi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/481/3151786/stroke-c1TM_large.jpg
Hamdan ATT Meninggal karena Stroke, Simak 5 Gejala Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/481/3146929/waspada_pasien_pasca_stroke_ternyata_butuh_rehabilitasi_ini_alasannya-2qds_large.jpg
Waspada Pasien Pasca-Stroke Ternyata Butuh Rehabilitasi, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/483/3141209/berikut_5_gejala_stroke-D52H_large.jpg
5 Gejala Stroke Akibat Pendarahan Otak, Kenali Tandanya Sebelum Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/483/3141052/sering_olahraga_tetap_berpotensi_kena_stroke_kenali_5_gejala_awalnya-OlpM_large.jpg
Sering Olahraga Tetap Berpotensi Kena Stroke? Kenali 5 Gejala Awalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/481/3140521/riwayat_penyakit_ibrahim_sjarief_assegaf_suami_najwa_shihab_meninggal_dunia_usai_mengidap_stroke-csat_large.jpg
Riwayat Penyakit Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia Usai Mengidap Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/481/3140492/stroke_penyakit_yang_diderita_suami_najwa_shihan_sebelum_meninggal-KWON_large.jpg
Stroke, Penyakit yang Diderita Suami Najwa Shihab Sebelum Meninggal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement