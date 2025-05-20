Apa Itu Stroke? Gejala, Penyebab, dan Pencegahan

JAKARTA - Stroke adalah keadaan darurat medis di mana terjadinya gangguan pasokan darah ke otak akibat penyumbatan (Iskemik) atau pecah pembulih darah (hemoragik), dikutip dari Mayo Clinic, Selasa (20/5/2025).

Kondisi stroke iskemik mencegah jaringan otak mendapatkan oksigen dan nutrisi. Sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Sedangkan Stroke hemoragik meningkatkan tekanan pada sel-sel otak dan merusaknya.



Gejala Stroke

Gejala stroke meliputi:

1. Mati rasa, lemah, atau lumpuh di wajah, lengan, atau kaki.

Kondisi ini sering kali hanya memengaruhi satu sisi tubuh. Orang tersebut dapat mencoba mengangkat kedua lengan di atas kepala. Jika satu lengan mulai jatuh, hal itu mungkin merupakan tanda stroke. Selain itu, satu sisi mulut mungkin terkulai saat mencoba tersenyum.

2. Sakit kepala

Sakit kepala yang tiba-tiba dan parah mungkin merupakan gejala stroke. Muntah, pusing, dan perubahan kesadaran dapat terjadi bersamaan dengan sakit kepala.



3. Masalah penglihatan pada satu atau kedua mata.

Penglihatan orang tersebut mungkin tiba-tiba kabur atau menghitam pada satu atau kedua mata. Atau orang tersebut mungkin melihat dua kali.



4. Kesulitan berbicara dan memahami apa yang dikatakan orang lain

Seseorang yang terkena stroke mungkin mengalami kebingungan, kata-kata yang diucapkannya tidak jelas, atau mungkin tidak dapat memahami pembicaraan.



5. Kesulitan berjalan

Seseorang yang terkena stroke dapat tersandung atau kehilangan keseimbangan atau koordinasi.