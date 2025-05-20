Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Fakta Kanker Prostat yang Dialami Joe Biden, Bisa Muncul Tanpa Gejala

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |21:27 WIB
4 Fakta Kanker Prostat yang Dialami Joe Biden, Bisa Muncul Tanpa Gejala
4 Fakta Kanker Prostat yang Dialami Joe Biden, (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Bidan, mengidap kanker prostat. Biden didiagnosis mengidap penyakit tersebut di usia 82 tahun dan telah menyebar ke tulang-tulangnya.

Kanker tersebut merupakan bentuk penyakit yang lebih agresif dan ditandai dengan skor Gleason sebesar 9 dari 10. Ini menyatakan penyakit Joe Biden tergolong "tingkat tinggi" dan sel-sel kanker dapat menyebar dengan cepat.

Kanker prostat adalah jenis kanker yang berkembang di kelenjar prostat hingga bagian dari sistem reproduksi pria. Melansir Prostat Cancer UK, prostat adalah kelenjar kecil seukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian atas uretra. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang membantu mengangkut dan melindungi sperma.

Kanker prostat terjadi ketika sel-sel di prostat tumbuh tidak terkendali. Penyebab pastinya belum diketahui, tetapi beberapa faktor risiko meliputi usia, riwayat keluarga, hingga gaya hidup.

Untuk itu, penting mengetahui dan mengenal lebih dalam fakta dari kanker prostat yang patut diwaspadai. Berikut adalah fakta dari kanker prostat yang dialami Joe Biden, Selasa (20/5/2025).

1. Jenis Kanker Umum pada Pria

Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker paling umum yang menyerang pria, terutama di usia lanjut dan umumnya di atas 50 tahun.

Beberapa risiko lainnya pun mencangkup dari gen atau riwayat keluarga seperti ayah atau saudara laki-laki dengan kanker prostat ras dan gaya hidup. Selain umum dialami oleh para pria, salah satu fakta pemicu dari kanker ini ialah pola makan tinggi lemak hewani dan rendah sayuran.


2. Tumbuh Lambat

Sebagian besar kanker prostat tumbuh sangat lambat dan tidak menyebabkan gejala serius atau kematian. Namun, ada juga yang agresif dan menyebar cepat.

Untuk itu pentingnya deteksi dini agar bisa menangani penyakit tersebut. Tes PSA (Prostate-Specific Antigen) dan pemeriksaan pada dubur bisa membantu mendeteksi kanker lebih awal sebelum menyebar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968098/miliki-kanker-prostat-kenali-penyebab-dan-cara-mengatasinya-ukImuJS1cY.jpg
Miliki Kanker Prostat? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966404/apa-itu-kanker-prostat-penyakit-yang-diduga-dialami-raja-charles-iii-piZm3AUEth.jpg
Apa itu Kanker Prostat? Penyakit yang Diduga Dialami Raja Charles III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/487/2806896/paling-umum-dialami-pria-dokter-ungkap-5-gejala-utama-kanker-prostat-iu7fEOmXIM.JPG
Paling Umum Dialami Pria, Dokter Ungkap 5 Gejala Utama Kanker Prostat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184696//kanker-sriR_large.jpg
5 Mitos Cegah Kanker yang Masih Dipercaya, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154620//kanker_prostat-x7No_large.jpg
Kenali Gejala Pembesaran Prostat, Sering Buang Air Kecil di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148729//joe_biden-Nqz6_large.jpg
Heboh Joe Biden Muncul di Lokasi Syuting Agnez Mo dan Alan Ritchson
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement