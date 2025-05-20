4 Fakta Kanker Prostat yang Dialami Joe Biden, Bisa Muncul Tanpa Gejala

JAKARTA - Mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Bidan, mengidap kanker prostat. Biden didiagnosis mengidap penyakit tersebut di usia 82 tahun dan telah menyebar ke tulang-tulangnya.

Kanker tersebut merupakan bentuk penyakit yang lebih agresif dan ditandai dengan skor Gleason sebesar 9 dari 10. Ini menyatakan penyakit Joe Biden tergolong "tingkat tinggi" dan sel-sel kanker dapat menyebar dengan cepat.

Kanker prostat adalah jenis kanker yang berkembang di kelenjar prostat hingga bagian dari sistem reproduksi pria. Melansir Prostat Cancer UK, prostat adalah kelenjar kecil seukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian atas uretra. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang membantu mengangkut dan melindungi sperma.

Kanker prostat terjadi ketika sel-sel di prostat tumbuh tidak terkendali. Penyebab pastinya belum diketahui, tetapi beberapa faktor risiko meliputi usia, riwayat keluarga, hingga gaya hidup.

Untuk itu, penting mengetahui dan mengenal lebih dalam fakta dari kanker prostat yang patut diwaspadai. Berikut adalah fakta dari kanker prostat yang dialami Joe Biden, Selasa (20/5/2025).

1. Jenis Kanker Umum pada Pria

Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker paling umum yang menyerang pria, terutama di usia lanjut dan umumnya di atas 50 tahun.

Beberapa risiko lainnya pun mencangkup dari gen atau riwayat keluarga seperti ayah atau saudara laki-laki dengan kanker prostat ras dan gaya hidup. Selain umum dialami oleh para pria, salah satu fakta pemicu dari kanker ini ialah pola makan tinggi lemak hewani dan rendah sayuran.



2. Tumbuh Lambat

Sebagian besar kanker prostat tumbuh sangat lambat dan tidak menyebabkan gejala serius atau kematian. Namun, ada juga yang agresif dan menyebar cepat.

Untuk itu pentingnya deteksi dini agar bisa menangani penyakit tersebut. Tes PSA (Prostate-Specific Antigen) dan pemeriksaan pada dubur bisa membantu mendeteksi kanker lebih awal sebelum menyebar.