HOME WOMEN HEALTH

Sering Gagal Fokus? 6 Cara Ini Bisa Dicoba agar Menjaga Konsentrasi Tetap Tajam

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |14:30 WIB
Sering Gagal Fokus? 6 Cara Ini Bisa Dicoba agar Menjaga Konsentrasi Tetap Tajam
Cara menjaga konsentrasi. (Foto: Freepik)
ENAM cara yang bisa dicoba untuk menjaga konsentrasi tetap tajam menarik diulas. Sebab, sebagian orang kerap gagal fokus.

Hal ini terjadi dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tentunya, hal ini bisa berdampak buruk karena menghambat pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan.

Karena itu, Anda perlu menyimak cara-cara berikut ini agar fokus bisa tetap terjaga. Apa saja?

Dilansir dari NDTV, Selasa (20/5/2025), berikut 6 cara yang bisa dicoba untuk menjaga konsentrasi tetap tajam:

6. Tidur yang Cukup

8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung

Salah satu cara yang bisa dicoba untuk menjaga konsentrasi tetap tajam adalah tidur yang cukup. Mendapatkan tidur yang cukup sangat penting karena memungkinkan otak untuk mengisi ulang dan meningkatkan daya ingat.

5. Pelajari Bahasa Baru

Belajar dasar mesin.

Selain itu, Anda juga bisa mencoba mempelajari hal-hal baru. Salah satunya adalah bahasa.

Mempelajari bahasa baru akan menantang otak Anda. Hal ini dapat membantu membangun jalur saraf baru yang bisa pengaruhi konsentrasi tetap terjaga.

4. Kurangi Stres

stres belajar

Penting juga bagi Anda untuk kelola stres. Melakukan meditasi pun bisa jadi solusinya. Dengan menenangkan pikiran dan mengurangi stres, ini bisa bermanfaat bagi fungsi otak secara keseluruhan.

Mengelola stres secara efektif mencegah kelelahan mental. Hal ini akan melindungi kesehatan kognitif.

 

