7 Kebiasaan Harian yang Berguna untuk Meningkatkan Kesehatan Mental

TUJUH kebiasaan harian yang berguna untuk meningkatkan kesehatan mental menarik diulas. Sebab, mental yang sehat bisa membantu Anda beraktivitas dengan lebih leluasa.

Kesehatan mental mencakup kesejahteraan psikologis dan sosial. Kesehatan mental juga mencakup kesehatan emosional yang mengacu pada kemampuan untuk menyebutkan, menangani, dan mengatur emosi.

Banyak faktor yang berperan dalam kesehatan mental, di antaranya tidak dapat Anda kendalikan, seperti genetika, pengalaman hidup, dan riwayat keluarga. Tetapi, memelihara kesehatan mental penting dilakukan untuk membantu mengelola kondisi kesehatan fisik yang diperburuk oleh stres, seperti penyakit jantung. Lalu, bagaimana caranya?

Dilansir dari Health Line, Selasa (20/5/2025), berikut 7 kebiasaan harian yang berguna untuk meningkatkan kesehatan mental:

7. Tidurlah dengan Cukup

Tidur bukan hanya penting untuk kesehatan fisik. Tidur juga berperan penting dalam kesehatan mental.

American Psychological Association melaporkan pada 2023, kurang tidur membuat orang kurang bahagia dan lebih cemas. Kualitas tidur Anda juga penting. Tidur yang terganggu dapat menyebabkan gejala kesehatan mental.

Untuk mendapatkan tidur berkualitas tinggi yang cukup, cobalah hindari kafein setelah pukul 3 sore. Cobalah untuk bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari. Jadikan juga kamar tidur Anda menjadi tempat yang tenang, menenangkan, dan bebas dari kekacauan.

6. Perkuat Hubungan

Manusia adalah makhluk sosial, hubungan yang kuat dapat memberikan pengaruh positif pada kesehatan mental dalam berbagai cara. Salah satunya lewat persahabatan.

Hubungan ini bisa meredakan perasaan kesepian. Anda juga menjadi lebih mudah mendapat dukungan emosional, menambah makna dalam hidup, dan memiliki banyak pilihan untuk memupuk hubungan positif.

5. Gerakkan Tubuh

Menggerakkan tubuh juga penting untuk jaga kesehatan mental. Sebab, hal ini bisa membantu menghilangkan stres, meningkatkan suasana hati, membantu tertidur lebih cepat dan lebih lama, hingga mengelola gejala depresi dan kecemasan.

Gerakan dapat melibatkan sesuatu yang berbeda bagi setiap orang. Jadi, Anda tidak harus pergi ke pusat kebugaran jika itu bukan hal yang Anda sukai.

4. Nikmati Makanan yang Kaya Nutrisi

Makanan tertentu juga dapat memengaruhi kesehatan mental Anda. Untuk mendukung peningkatan kesehatan mental, cobalah memperluas pola makan Anda saat ini dengan memasukkan makanan yang kaya nutrisi. Sebab, hal ini bisa jadi peningkat suasana hati.

Makanan tersebut di antaranya adalah buah beri, pisang, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, ikan berlemak seperti salmon, dan masih banyak lagi lainnya. Tak lupa minum banyak air sepanjang hari.