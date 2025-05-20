Riwayat Penyakit Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia Usai Mengidap Stroke

JAKARTA - Suami presenter dan jurnalis Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Assegaf meninggal dunia pada Selasa (20/5/2025). Diketahui Ibrahim tutup usia akibat stroke yang dialaminya.

Ibrahim sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) sebelum tutup usia. Pria yang akrab disapa Baim ini mengalami pendarahan otak sehingga menyebabkan serangan stroke.

Riwayat Penyakit Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia Usai Mengidap Stroke

Sementara itu, Ibrahim maupun Najwa Shihab sebelumnya tak mengungkap riwayat penyakit yang dialaminya. Terlebih, Ibrahim juga memiliki gaya hidup yang cukup sehat.

Dari akun Instagram-nya, @isassegaf, Ibrahim rajin berolahraga dan gemar bersepeda. Ia bahkan sering membagikan momen dirinya ‘gowes’ di sejumlah negara untuk mempertahankan kesehatannya.

Tak hanya itu, pria yang berprofesi sebagai pengacara ini juga terlihat kerap mengonsumsi asupan yang sehat. Nampak ia menyukai beberapa makanan seperti daging, sayuran hingga sushi.

Sementara itu, stroke sendiri merupakan salah satu penyakit yang mematikan dan masih menjadi momok bagi masyarakat.