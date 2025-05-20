Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Riwayat Penyakit Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia Usai Mengidap Stroke

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |18:07 WIB
Riwayat Penyakit Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia Usai Mengidap Stroke
Riwayat Penyakit Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia Usai Mengidap Stroke
A
A
A

JAKARTA - Suami presenter dan jurnalis Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Assegaf meninggal dunia pada Selasa (20/5/2025). Diketahui Ibrahim tutup usia akibat stroke yang dialaminya.

Ibrahim sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) sebelum tutup usia. Pria yang akrab disapa Baim ini mengalami pendarahan otak sehingga menyebabkan serangan stroke.

Riwayat Penyakit Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia Usai Mengidap Stroke
Riwayat Penyakit Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia Usai Mengidap Stroke

Sementara itu, Ibrahim maupun Najwa Shihab sebelumnya tak mengungkap riwayat penyakit yang dialaminya. Terlebih, Ibrahim juga memiliki gaya hidup yang cukup sehat.

Dari akun Instagram-nya, @isassegaf, Ibrahim rajin berolahraga dan gemar bersepeda. Ia bahkan sering membagikan momen dirinya ‘gowes’ di sejumlah negara untuk mempertahankan kesehatannya.

Tak hanya itu, pria yang berprofesi sebagai pengacara ini juga terlihat kerap mengonsumsi asupan yang sehat. Nampak ia menyukai beberapa makanan seperti daging, sayuran hingga sushi.

Sementara itu, stroke sendiri merupakan salah satu penyakit yang mematikan dan masih menjadi momok bagi masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/481/3151786/stroke-c1TM_large.jpg
Hamdan ATT Meninggal karena Stroke, Simak 5 Gejala Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/481/3146929/waspada_pasien_pasca_stroke_ternyata_butuh_rehabilitasi_ini_alasannya-2qds_large.jpg
Waspada Pasien Pasca-Stroke Ternyata Butuh Rehabilitasi, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/483/3141209/berikut_5_gejala_stroke-D52H_large.jpg
5 Gejala Stroke Akibat Pendarahan Otak, Kenali Tandanya Sebelum Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/483/3141052/sering_olahraga_tetap_berpotensi_kena_stroke_kenali_5_gejala_awalnya-OlpM_large.jpg
Sering Olahraga Tetap Berpotensi Kena Stroke? Kenali 5 Gejala Awalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/487/3140566/apa_itu_stroke_gejala_penyebab_dan_pencegahan-huaB_large.jpg
Apa Itu Stroke? Gejala, Penyebab, dan Pencegahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/481/3140492/stroke_penyakit_yang_diderita_suami_najwa_shihan_sebelum_meninggal-KWON_large.jpg
Stroke, Penyakit yang Diderita Suami Najwa Shihab Sebelum Meninggal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement