Waspada! Anemia saat Hamil Tingkatkan Risiko Autis hingga Penurunan IQ pada Anak

JAKARTA - Anemia Defisiensi Besi (ADB) atau kekurangan zat besi sering tak terlihat, namun dampaknya cukup serius. Pada Ibu hamil, kekurangan zat besi beresiko melahirkan anak autis.

Studi yang diterbitkan di JAMA Psychiatry (2019) bahkan menunjukkan anak-anak dari ibu dengan anemia pada awal kehamilan memiliki risiko lebih tinggi untuk gangguan spektrum autisme (ASD) dan gangguan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD). Risiko ini meningkat jika anemia terjadi pada trimester pertama atau termasuk kategori sedang hingga berat.

Anak yang lahir dari ibu dengan ADB juga berisiko mengalami berat badan lahir rendah (BBLR), anemia, infeksi berulang, dan penurunan IQ. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kognitif dan motorik yang menghambat kemampuan belajar dan prestasi akademik di masa depan.

Dokter spesialis anak RSIA Bina Medika Bintaro, dr. Rizki Aryo Wicaksono, Sp.A mengatakan ibu hamil yang mengalami ADB turut mempengaruhi perkembangan janin. Salah satu gangguan kesehatan serius yang dapat terjadi adalah terhambatnya perkembangan otak janin.

Pasalnya, kekurangan zat besi membuat pasokan oksigen dan nutrisi esensial ke janin terhambat. Padahal zat besi sangat dibutuhkan sejak trimester pertama untuk pembentukan sistem saraf pusat.

“Jangka panjangnya, karena kekurangan oksigen terus, nanti jadi gagal tumbuh. Organ-organnya tidak mendapatkan oksigen dan akhirnya menjadi gagal tumbuh,” kata dr. Rizki.

Sementara, pada anak dan balita, juga penting memastikan kebutuhan zat besi anak dapat terpenuhi, terutama melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Susu terfortifikasi misalnya, dapat memenuhi hingga 30% kebutuhan zat besi anak.

Pemberian susu yang difortifikasi zat besi dapat menjadi pilihan praktis, terutama jika asupan makanan padat belum cukup memenuhi kebutuhan harian. Sebab, susu terfortifikasi diperkaya dengan zat besi dan nutrisi lainnya seperti vitamin C mampu membantu penyerapan zat besi.

Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. H. Sukiman Rusli, Sp.PD, menyebut zat besi bersama kandungan yang lain pada susu sangat krusial. utamanya ialah menjaga fungsi tubuh berjalan dengan baik dan sesuai seperti seharusnya.