HOME WOMEN HEALTH

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Sepakat Ukuran Celana Pria Jangan di Atas 33

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |08:59 WIB
JAKARTA - Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut ukuran celana di atas 33 lebih cepat menghad Allah, diamini oleh Siti Fadilah Supari. Mantan Menteri Kesehatan tersebut memiliki alasan logis atas ukuran celana tersebut.

"Ukuran celana lebih dari 33 dinamakan sentral obesitas. Kegemukan yang berpusat di perut, itu tandanya metabolik sindrom,” ujarnya dalam program One on One SindoNews, Senin (19/5/2025).

Metabolik sindrom, lanjutnya, merupakan kesatuan dari penyakit dislipidemia yaitu kolesterol, kemudian trigliseridnya dan sebagainya yang tidak normal. Hal itu dapat memicu kadar gula, ada hipertensi, serta diabetes.

"Cikal bakal itu semua diawali lingkar perut, kalau pria lebih dari 90 dan perempuan lebih dari 80. Nah, ini mengarah metabolik sindrom. Orang jadi gampang sakit,” tuturnya.

Akibat 4 hal ini, orang mudah terkena berbagai penyakit seperti jantung dan stroke yang berada di depan mata. “Maka itu, janganlah perutmu besar!” ujar Siti Fadilah.

Untuk menghindari penyakit tersebut harus dijaga betul kondisi tubuh dengan cara diet dan berolahraga. “Pokoknya jangan sampai ukuran celana lebih dari 33,” katanya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi mengungkapkan bahwa lemak yang menumpuk secara berlebihan akibat pola makan tidak sehat dapat menimbulkan lemak viseral.

Lemak viseral merupakan kondisi di mana lemak yang menyelimuti organ-organ dalam di rongga perut. Jenis lemak ini dinilai jauh lebih berbahaya dibanding lemak subkutan yang berada di bawah kulit.

 

