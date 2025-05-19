Siti Fadilah Supari Sebut Indonesia Tidak Butuh Vaksin TBC

JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari menyebut Indonesia tidak membutuhkan vaksin TBC. Meski demikian, diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasi TBC di Indonesia.

"Jadi kita tidak butuh vaksin sebetulnya yang dibikin oleh Bill Gates tersebut," kata Siti Fadilah dalam program One on One SindoNews, Senin (19/5/2025).

Dia menyebut, program program Desa Siaga TBC yang dicanangkan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin sangat baik dan perlu konsisten. Program tersebut memberikan perhatian kepada pasien TBC yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

"Misalkan dalam satu RW ada delapan orang. Nah, delapan orang itu difokuskan. Obatnya harus diminum dengan baik," ucapnya.

Meski demikian, Siti melihat program Menkes Budi Gunadi perlu dilakukan penyempurnaan. Salah satunya dengan pemberian gizi terbaik.