TRAVEL

Peringkat Paspor Terkuat Negara ASEAN 2025, Singapura Teratas Indonesia di Bawah Timor Leste

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |20:03 WIB
Peringkat Paspor Terkuat Negara ASEAN 2025, Singapura Teratas Indonesia di Bawah Timor Leste
Paspor Indonesia. (Foto: Ditjen Imigrasi)
A
A
A

JAKARTA - Paspor Indonesia menempati urutan 6 dalam urutan paspor terkuat di Asia Tenggara (ASEAN). Urutan itu dikeluarkan Henley & Partners berdasarkan data International Air Transport Association (IATA) untuk ranking tahun 2025.

Situs tersebut mengukur kekuatan paspor suatu negara dari jumlah akses bebas visa atau Visa on Arrival (VoA) ke negara lain. Singapura menempati peringkat teratas, tidak hanya di ASEAN tapi di dunia. Paspor Negeri Singa bisa digunakan untuk masuk ke 193 negara hanya dengan VoA.

Sementara Indonesia berada di urutan 6 di ASEAN dan peringkat 64 dunia. Paspor Indonesia berlaku bebas visa ke 74 negara. Posisi Indonesia masih kalah dari Timor Leste yang menempati urutan 53 dunia dengan akses bebas visa ke 96 negara.

Berikut daftar paspor terkuat di ASEAN, data diambil Senin (19/5/2025).

1. Singapura, peringkat 1 dunia, bebas visa ke 193 negara
2. Malaysia, peringkat 11 dunia, bebas visa ke 181 negara
3. Brunei, peringkat 19 dunia, bebas visa ke 164 negara
4. Timor Leste, peringkat 53 dunia, bebas visa ke 96 negara
5. Thailand, peringkat 62 dunia, bebas visa ke 81 negara
6. Indonesia, peringkat 67 dunia, bebas visa ke 74 negara
7. Filipina, peringkat 72 dunia, bebas visa ke 65 negara
8. Kamboja, peringkat 84 dunia, bebas visa ke 52 negara
9. Vietnam, peringkat 85 dunia, bebas visa ke 51 negara
10. Laos, peringkat 88 dunia, bebas visa ke 48 negara
11. Myanmar, peringkat 90 dunia, bebas visa ke 45 negara.

(Qur'anul Hidayat)

      
