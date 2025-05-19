Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wujudkan Liburan Lebih Terjangkau: Voucher Hotel s.d Rp50.000

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |18:42 WIB
Wujudkan Liburan Lebih Terjangkau: Voucher Hotel s.d Rp50.000
Promo Mister Aladin.
A
A
A

JAKARTA - Liburan tidak hanya menjadi ajang bersantai, tetapi juga sarana untuk memulihkan energi setelah rutinitas yang padat. Sayangnya, biaya untuk liburan tersebut kerap menjadi kendala, terutama ketika mencari hotel yang nyaman dan terjangkau.

Untuk itu, memilih hotel yang menawarkan kualitas layanan dengan harga bersahabat adalah solusi ideal. Pemanfaatan promo dan penawaran menarik pun dapat membantu menghemat biaya tanpa mengurangi kenyamanan.

Berkaitan dengan promo atau penawaran menarik tersebut, saat ini Mister Aladin dan 3 bekerja sama menghadirkan voucher hotel s.d Rp50.000. Khusus bagi Anda pengguna 3, bisa mendapatkan voucher tersebut dengan cara menukarkan poin yang dimiliki di aplikasi bima+ saja.

Promo ini berlaku hingga 31 Mei 2025 sehingga masih tersedia waktu yang cukup panjang untuk merencanakan perjalanan Anda. Kemudian, menariknya lagi, voucher ini dapat digunakan untuk semua hotel tanpa batasan periode menginap. Artinya, Anda pun bebas merencanakan liburan kapan saja, sesuai kebutuhan dan kenyamanan.

Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk menghemat biaya liburan dan menikmati perjalanan yang lebih menyenangkan. Yuk, tukarkan poin Anda sekarang dan wujudkan liburan hemat tanpa hambatan.

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184888//mister_aladin-dDFK_large.jpg
Kini Merencanakan Liburan Hemat dan Nyaman Lebih Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/25/3184378//mister_aladin-5FBt_large.jpg
Liburan ke Malaysia Semakin Hemat, Ada Diskon Hotel sampai 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/25/3184376//mister_aladin-Dy5W_large.jpg
Utamakan Kelengkapan Dokumen untuk Kelancaran Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/25/3184371//mister_aladin-4KPi_large.jpg
Ada Voucher Hotel hingga Rp50.000 untuk Pengguna iM3, Liburan Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/25/3183869//tebing_keraton-27Rg_large.jpg
4 Rekomendasi Wisata Alam Murah Meriah di Jawa Barat, Ada Curug hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/25/3183472//mister_aladin-5xYo_large.jpg
Raih Voucher Hotel hingga Rp50.000: Liburan Hemat Jadi Lebih Nyaman!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement