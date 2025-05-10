Apa Itu Slow Fade dalam Hubungan? Kenali Tanda dan Cara Menghadapinya

JAKARTA - Dalam dunia percintaan, tidak semua hubungan berakhir dengan pertengkaran besar atau kata putus yang jelas. Ada kalanya sebuah hubungan berakhir perlahan, nyaris tanpa disadari.

Fenomena ini dikenal sebagai slow fade. Meski tidak seintens ghosting, slow fade bisa terasa lebih menyakitkan karena berlangsung secara bertahap dan membuat seseorang terus berharap.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan slow fade, dan bagaimana kita menyikapinya? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber, Sabtu (10/5/2025).

Apa Itu Slow Fade?

Slow fade adalah proses menghilangnya perhatian atau komunikasi secara bertahap dalam suatu hubungan. Biasanya terjadi ketika salah satu pihak mulai menjauh perlahan-lahan tanpa memberikan penjelasan yang jelas atau kata putus resmi.

Hubungan terasa seperti "mati pelan-pelan", dan akhirnya tidak berlanjut, tanpa benar-benar berakhir secara formal.

Berikut beberapa tanda umum jika kamu sedang mengalami slow fade:

1. Komunikasi Mulai Berkurang

Jika pesan mulai dibalas lama, jarang diajak bertemu, atau panggilan tidak lagi dijawab sesering dulu, bisa jadi itu tanda slow fade sedang terjadi.

2. Tidak Ada Lagi Antusiasme

Pasangan yang dulunya semangat menceritakan harinya atau membuat rencana bersama, tiba-tiba jadi datar dan tidak menunjukkan ketertarikan lagi.

3. Selalu Sibuk atau Beralasan

Seringkali orang yang melakukan slow fade akan beralasan sibuk dengan pekerjaan, keluarga, atau hal lainnya, alasan yang terdengar masuk akal, tapi terus diulang-ulang.

4. Tidak Ada Kejelasan

Kamu mungkin merasa seperti sedang digantung, tidak tahu apakah masih dalam hubungan atau tidak, karena tidak ada kejelasan arah.

5. Kamu yang Selalu Mengusahakan

Kamu mulai menyadari bahwa kamu selalu yang memulai percakapan, menanyakan kabar, atau membuat rencana bertemu, sementara dia semakin pasif.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan slow fade:

* Takut menyakiti perasaan orang lain secara langsung

* Tidak nyaman dengan konflik atau percakapan yang sulit

* Merasa tidak yakin dengan perasaannya sendiri

* Ingin menjaga "pintu terbuka" tanpa benar-benar berkomitmen

* Tidak tahu cara mengakhiri hubungan dengan sehat