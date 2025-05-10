25 Ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2025 yang Penuh Harapan

JAKARTA - Hari Raya Waisak, juga dikenal sebagai Vesak atau Buddha Purnima, merupakan hari suci bagi umat Buddha di seluruh dunia.

Perayaan ini memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddharta Gautama: kelahiran, pencerahan, dan wafatnya (Parinibbana).

Di tahun 2025, Hari Raya Waisak yang jatuh pada Senin, 12 Mei, menjadi momen penuh makna untuk merefleksikan kedamaian, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam hidup.

Untuk mempererat tali persaudaraan dan menyebarkan semangat damai, berikut ini adalah 25 ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2025 yang penuh harapan dan inspirasi.

Ucapan ini cocok dibagikan kepada keluarga, teman, kolega, maupun melalui media sosial. Berikut diantaranya, dirangkum Okezone, Sabtu (10/5/2025).

Ucapan Penuh Harapan dan Damai

1. Selamat Hari Raya Waisak 2025! Semoga cahaya Buddha menerangi jalan hidupmu menuju kebijaksanaan dan kedamaian sejati.

2. Di hari suci ini, mari kita renungkan makna kasih sayang dan kedamaian. Selamat Waisak 2569 BE.

3. Semoga damai Waisak memenuhi hati dan pikiranmu dengan cinta kasih tanpa batas.

4. Mari sambut Waisak 2025 dengan semangat welas asih, ketulusan, dan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik.

5. Cahaya kebijaksanaan Buddha semoga senantiasa membimbing langkahmu dalam setiap sisi kehidupan.

Ucapan Reflektif dan Penuh Doa

6. Waisak bukan hanya tentang perayaan, tapi juga perenungan. Semoga kita semua mampu meneladani kebijaksanaan Sang Buddha.

7. Di Hari Raya Waisak ini, semoga kita mampu melepaskan amarah dan kebencian, dan menggantinya dengan cinta dan kedamaian.

8. Selamat memperingati Waisak 2025. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan bebas dari penderitaan.

9. Semoga cahaya kebenaran selalu menyinari hati dan hidup kita, membimbing menuju kehidupan yang lebih bermakna.

10. Hari Waisak adalah momen untuk menyucikan hati. Mari kita bersama-sama menumbuhkan cinta kasih pada semua makhluk.

Ucapan untuk Teman dan Keluarga

11. Selamat Hari Waisak, sahabatku. Semoga ketenangan dan kebijaksanaan selalu menyertaimu setiap hari.

12. Untuk keluarga tercinta, semoga Waisak ini membawa berkah kedamaian dan kebersamaan yang abadi.

13. Di Hari Raya Waisak ini, aku mendoakan semoga kita semua dikelilingi oleh kasih sayang dan harapan baik.

14. Selamat Waisak 2025! Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku yang penuh makna.

15. Semoga keluarga kita selalu diberikan ketentraman batin dan kebahagiaan sejati di bawah cahaya Buddha.