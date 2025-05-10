Top 3 MCI Season 12 Kedatangan Tamu Spesial, Jalani Duplicate Challenge hingga Meracik Kopi

JAKARTA - Chef Jean-Baptiste Natali, seorang chef internasional asal Prancis, hadir sebagai bintang tamu spesial di episode Top 3 MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang pada Sabtu, 10 Mei 2025.

Kehadirannya membawa tantangan baru bagi para kontestan, yaitu menduplikasi hidangan istimewa yang ia demonstrasikan di sesi Demo Bench. Tantangan ini tidak hanya menuntut kesamaan rasa, tetapi juga teknik memasak dan tampilan akhir yang identik dengan hidangan asli Chef Natali.

Chef Jean-Baptiste Natali adalah seorang koki asal Prancis yang dikenal sebagai salah satu chef termuda yang meraih bintang Michelin di negaranya. Pada tahun 2002, di usia 27 tahun, ia dianugerahi satu bintang Michelin untuk restorannya, Hostellerie La Montagne, yang terletak di Colombey-les-Deux-Églises, Prancis .

Selain Chef Natali, episode ini juga menghadirkan Mikael Jasin, barista asal Indonesia yang meraih gelar juara di World Barista Championship 2024 yang diselenggarakan di Busan, Korea Selatan. Prestasi ini menjadikannya sebagai barista Indonesia pertama yang meraih gelar bergengsi tersebut, mengalahkan 53 peserta dari berbagai negara.

Mikael berbagi ilmu tentang pentingnya teknik, kesabaran, dan perhatian terhadap detail dalam meracik kopi yang sempurna. Ia juga menjadi juri tamu dalam tantangan bertema kopi dan para kontestan ditantang untuk menciptakan hidangan yang mengandung unsur kopi atau menggunakan kopi sebagai bahan utama.

Ketiga kontestan yang tersisa, Danny, Fajar, dan Hovit harus menunjukkan kreativitas dan penguasaan teknik memasak tingkat tinggi untuk menembus Grand Final. Mereka dituntut untuk menyajikan hidangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki presentasi yang memukau.