HOME WOMEN LIFE

Viral Manfaat Mandi dan Merawat Diri bagi Pasien Depresi, Begini Penjelasannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |19:27 WIB
Viral Manfaat Mandi dan Merawat Diri bagi Pasien Depresi, Begini Penjelasannya
Viral Manfaat Mandi dan Merawat Diri bagi Pasien Depresi, Begini Penjelasannya, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Belum lama ini warganet diramaikan perihal pentingnya mandi hingga merawat diri untuk mengatasi masalah depresi seseorang. Hal ini viral diperbincangankan di media sosial X dan mengundang rasa penasaran para netizen.

Cuitan itu bermula dari penjelasan akun X, @junoaggy. Ia memberikan tips bahwa seseorang yang mengalami depresi bisa mencoba untuk rajin merawat diri termasuk dengan mandi dan memilih rangkaian sabun. Sayangnya, cuitan tersebut seolah mengundang cibiran netizen yang menganggap remeh masalah bersih-bersih diri untuk kesehatan mental.

Pemilik akun tersebut mengungkap dirinya merupakan mantan pasien depresi dan menjelaskan bagaimana pentingnya mandi untuk mengatasi kondisi mentalnya. Ia mengatakan mandi merupakan cara paling mudah untuk menggerakan tubuh dan bisa bermanfaat bagi pasien depresi.

“Saya ex-pasien depresi yang remisi 2 tahun lalu. Orang depresi itu butuh untuk taking control of their life supaya bisa berdaya lagi. Cara paling gampang gimana? Gerak, mandi susah? Benar, makanya kuncinya PAKSA DIRI,” tulisnya, dikutip Jumat (9/5/2025).

Lantas, bagaimana penjelasannya mandi dan merawat diri bisa mengatasi masalah depresi?

Jim Cook, PhD, seorang terapis berlisensi yang tinggal di Marietta, Ohio, dan staf pengajar inti konseling daring serta koordinator residensi di Fakultas Ilmu Sosial dan Perilaku Universitas Phoenix di Arizona mengungkap banyak pasien depresi yang mulai enggan membersihkan diri mereka lantaran kondisi psikis yang tak stabil.

Hal ini bisa terus memburuk bila tidak ditangani dengan tepat dan dibantu dengan dukungan masyarakat sekitar.

“Mereka yang mengalami depresi merasakan suasana hati yang terus-menerus buruk, kelelahan, dan kurangnya motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari," jelas Dr. Cook melansir Everyday Health, Jumat (9/5/2025).

 

