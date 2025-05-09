Kemenpar Dukung Kartini Fest 2025, Ajak Perempuan Lestarikan Budaya

JAKARTA - Hari Kartini 2025 jadi momentum spesial untuk para wanita Indonesia melestarikan budaya Tanah Air. Momen ini juga menjadi lebih istimewa dengan terselenggaranya Kartini Fest pada 2-3 Mei di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali.

Acara yang digagas oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI ini mengusung tema “Perempuan Menenun Budaya, Menyulam Masa Depan”. Kartini Fest pun mengajak generasi muda, khususnya perempuan untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

Berbagai kegiatan menarik pun hadir dengan membawa semangat Kartini dan pelestarian budaya lokal. Berikut ini beberapa hal menarik dalam penyelenggaraan Kartini Fest 2025.

1. Pelestarian Kain Tenun Endek Bali

Sebagai upaya menumbuhkan kecintaan terhadap warisan budaya, kain endek hadir dalam berbagai kegiatan di Kartini Fest. Mulai dari parade kebudayaan hingga konser musik, para musisi tampil memukau dengan balutan kain endek, menciptakan nuansa tradisional di atas panggung modern.

Kain endek, kain tenun ikat khas Bali, menjadi simbol budaya dan spiritual masyarakat setempat. Biasanya, kain ini digunakan masyarakat Bali sebagai pakaian sakral untuk upacara adat maupun kegiatan peribadatan di pura.

Menariknya, kain endek Bali kian dikenal sebagai salah satu buah tangan khas yang turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan proses pembuatan yang memerlukan ketelitian tinggi, motif yang khas, serta makna filosofis dan simbolis yang terkandung di dalamnya menjadikan kain ini begitu bernilai.

2. Konser Musik dengan Balutan Kain Endek

Selama dua hari penyelenggaraan, Kartini Fest juga menyuguhkan beragam penampilan dari para musisi ternama. Musisi Widi Vierratale tampil memikat dengan balutan kain endek Bali dan atasan putih, berhasil mengajak penonton larut dalam keseruan lagu-lagunya.

Tak kalah menarik, solois Judika hingga JKT48 juga tampil mengesankan dan ikut mengampanyekan kain Aksi panggung yang enerjik dari grup band legendaris Slank juga menambah semangat penonton yang membuat suasana semakin meriah.

3. Talkshow informatif tentang Isu Perempuan

Lebih dari sekadar hiburan, Kartini Fest mengusung konsep edutainment, yang merupakan perpaduan antara edukasi dan hiburan. Selaras dengan esensi dari Kartini Fest yang merupakan perayaan atas kontribusi perempuan dalam berbagai bidang.

Kartini Fest mengadakan talkshow informatif dengan sejumlah pembicara ternama. Salah satu sesi talkshow itu pun mengangkat topik pemberdayaan perempuan dengan menghadirkan Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Nannie Hadi Tjahjanto sebagai narasumber.

Tokoh nasional lainnya yaitu Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan pun juga turut berbagi pandangan dalam beragam topik lainnya seputar ekonomi kreatif dan pelestarian budaya lokal.