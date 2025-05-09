Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Perjalanan Bisnis ke Luar Negeri, Paspor dan Visi Jadi Bagian Penting

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |11:44 WIB
JAKARTA - Dalam dunia kerja yang semakin terhubung secara global, perjalanan bisnis atau business trip sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas perusahaan—baik untuk keperluan ekspansi, kerja sama internasional, hingga menghadiri konferensi. Namun, seringkali hal krusial yang terlihat sederhana justru jadi penentu kelancaran perjalanan, yaitu dokumen perjalanan yang dalam hal ini paspor dan visa.

Paspor dan visa bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama kelancaran perjalanan bisnis lintas negara. Tanpa dokumen yang lengkap dan valid, agenda yang sudah direncanakan bisa gagal seketika. Karena itu, pengurusan yang teliti menunjukkan kesiapan dan profesionalisme, baik individu maupun perusahaan. Banyak perusahaan kini mulai serius menangani hal ini demi efisiensi dan meminimalkan risiko. Sebelum berangkat, pastikan paspor dan visa sudah aman, karena suksesnya business trip dimulai dari sini.

Nah, untuk membantu proses tersebut, AladinTravel by Mister hadir sebagai solusi praktis dalam pengurusan dokumen perjalanan. Layanan ini dirancang untuk membantu profesional dan perusahaan agar bisa fokus pada tujuan utama perjalanan—tanpa repot urusan administratif. Dengan proses yang efisien dan dukungan tim berpengalaman, kelancaran perjalanan bisnis Anda kini makin terjamin sejak langkah pertama.

Kemudian, Anda juga dapat memanfaatkan beragam layanan lainnya seperti pemesanan hotel, pesawat, mobil, paket tur, VIP services, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) hingga implant, yaitu penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan tersebut.   

Kemudian, AladinTravel by Mister Aladin juga memiliki booking system terintegrasi supaya perusahaan Anda dapat melakukan perencanaan, budgeting, hingga pemesanan kebutuhan perjalanan secara mandiri yang bisa dikonfirmasi secara instan di AladinTravel Booking System (ATBS). 
      
Hingga saat ini, AladinTravel by Mister Aladin sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali.            

Hubungi hotline wa.me/628118280808 dan nikmati kemudahan serta keuntungan dalam layanan AladinTravel by Mister Aladin. Jadikan perencanaan perjalanan bisnis Anda lebih mudah dan praktis bersama AladinTravel by Mister Aladin.
 

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
