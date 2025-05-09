Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Kopi dari Indonesia yang Mendunia, Salah Satunya Ditanam di Daerah Dataran Tinggi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |23:44 WIB
5 Kopi dari Indonesia yang Mendunia, Salah Satunya Ditanam di Daerah Dataran Tinggi
5 Kopi dari Indonesia yang Mendunia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Dengan iklim tropis, tanah vulkanik yang subur, dan keanekaragaman geografis, negeri ini menghasilkan berbagai jenis kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa yang khas.

Berikut adalah 5 kopi dari Indonesia yang mendunia beserta keunggulannya masing-masing, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (9/5/2025).

1. Kopi Gayo

Kopi gayo berasal dari Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kopi ini dikenal sebagai kopi arabika terbaik dari Sumatera karena memiliki rasa seimbang, body penuh, aroma wangi rempah dan floral, serta tingkat keasaman sedang.

Kopi Gayo telah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis dan diakui secara internasional. Kopi ini Ideal untuk pecinta kopi dengan keseimbangan rasa antara pahit, asam, dan aroma kompleks.

2. Kopi Toraja

Kopi toraja berasal dari Pegunungan Toraja, Sulawesi Selatan. Kopi ini dikenal dengan aftertaste yang kuat dan sedikit rasa tanah (earthy) yang khas.

Biji Kopi Toraja

Aroma kopi ini khas rempah dan cokelat dengan keasaman sedang dan body medium. Kopi ini sangat digemari di pasar Jepang dan Eropa.

3. Kopi Kintamani

Kopi yang berasal dari Kintamani, Bali ini merupakan kopi arabika yang tumbuh di ketinggian 1.200 mdpl dengan pengaruh sistem pertanian subak (irigasi tradisional Bali).

Rasanya unik karena mengandung nuansa buah-buahan citrus, dengan tingkat keasaman yang cerah. Kopi ini telah mendapat sertifikasi geografis dari pemerintah Indonesia.

Kopi ini cocok untuk penikmat kopi dengan rasa fruity dan aroma segar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/482/3177010//jantung-vtUo_large.jpg
Apa Benar Kopi Bikin Jantung Berdebar? Cek Faktanya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176759//festival_kopi-WaLp_large.JPG
Kopi Indonesia Mejeng di Panggung Dunia, Malaysia Jadi Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111//kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/612/3159790//mesin_kopi-LtlU_large.jpg
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/298/3158429//kopi-sfR3_large.jpg
Ingin Minum Kopi tapi Punya GERD? Coba Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156257//ri_negosiasi_tarif_impor_trump-MKDW_large.jpg
RI Nego Tarif 0 Persen Ekspor CPO, Kopi, hingga Nikel ke AS
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement