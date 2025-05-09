5 Kopi dari Indonesia yang Mendunia, Salah Satunya Ditanam di Daerah Dataran Tinggi

JAKARTA - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Dengan iklim tropis, tanah vulkanik yang subur, dan keanekaragaman geografis, negeri ini menghasilkan berbagai jenis kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa yang khas.

Berikut adalah 5 kopi dari Indonesia yang mendunia beserta keunggulannya masing-masing, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (9/5/2025).

1. Kopi Gayo

Kopi gayo berasal dari Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kopi ini dikenal sebagai kopi arabika terbaik dari Sumatera karena memiliki rasa seimbang, body penuh, aroma wangi rempah dan floral, serta tingkat keasaman sedang.

Kopi Gayo telah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis dan diakui secara internasional. Kopi ini Ideal untuk pecinta kopi dengan keseimbangan rasa antara pahit, asam, dan aroma kompleks.

2. Kopi Toraja

Kopi toraja berasal dari Pegunungan Toraja, Sulawesi Selatan. Kopi ini dikenal dengan aftertaste yang kuat dan sedikit rasa tanah (earthy) yang khas.

Aroma kopi ini khas rempah dan cokelat dengan keasaman sedang dan body medium. Kopi ini sangat digemari di pasar Jepang dan Eropa.

3. Kopi Kintamani

Kopi yang berasal dari Kintamani, Bali ini merupakan kopi arabika yang tumbuh di ketinggian 1.200 mdpl dengan pengaruh sistem pertanian subak (irigasi tradisional Bali).

Rasanya unik karena mengandung nuansa buah-buahan citrus, dengan tingkat keasaman yang cerah. Kopi ini telah mendapat sertifikasi geografis dari pemerintah Indonesia.

Kopi ini cocok untuk penikmat kopi dengan rasa fruity dan aroma segar.