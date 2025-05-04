Waspada! 4 Ciri-Ciri Diabetes Akut yang Patut Dikenali

JAKARTA - Diabetes merupakan salah satu penyakit mematikan. Bagaimana tidak, kondisi yang sering dikatakan sebagai induk penyakit ini bisa menyebabkan banyak komplikasi penyakit yang berujung pada kematian.

Diabetes adalah kondisi kesehatan kronis yang memengaruhi cara tubuh Anda mengubah makanan menjadi energi. Tubuh memecah sebagian besar makanan yang Anda makan menjadi gula (glukosa) dan melepaskannya ke aliran darah Anda. Ketika gula darah naik, itu memberi sinyal pada pankreas Anda untuk melepaskan insulin.

Penderita diabetes biasanya mengalami gejala pada tubuh mereka. Namun, ada pula yang sudah akut dan ditandai dengan ciri-ciri di bawah ini. Berikut ciri-ciri diabetes akut yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (4/5/2025).

1. Muntah

Pertama ialah muntah. Dilansir Cleveland Clinic, seseorang dengan kondisi diabetes tipe 1 bisa mengalami muntah-muntah akibat kondisinya yang cukup parah. Kondisi itu merupakan tanda komplikasi parah yang disebut ketoasidosis terkait diabetes.

2. Sakit Perut

Kemudian sakit perut atau rasa tak nyaman pada perut Anda. Kondisi itu terjadi karena gastropati yang merupakan kondisi komplikasi dari diabetes.

Komplikasi tersebut biasanya akan membuat perut terasa kembung dan sakit. Biasanya, kondisi itu terjadi pada pasien diabetes melitus.