HOME WOMEN HEALTH

3 Tips Menghilangkan Pegal-Pegal di Leher, Ide Santai saat Akhir Pekan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |20:01 WIB
3 Tips Menghilangkan Pegal-Pegal di Leher, Ide Santai saat Akhir Pekan
Tips menghilangkan pegal-pegal di leher, ide santai saat akhir pekan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menikmati waktu akhir pekan bisa dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di rumah maupun tempat lain. Bila Anda memilih untuk menghabiskan liburan di rumah saja, ada baiknya melakukan beberapa peregangan guna membuat tubuh lebih rileks.

Salah satunya mengobati rasa pegal-pegal di leher setelah hampir satu minggu bekerja. Terlalu lama duduk hingga sejumlah aktivitas lainnya bisa membuat leher terasa pegal dan berat.

Rasa pegal atau sakit pada leher pun bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Postur tubuh yang buruk, baik karena membungkuk di depan komputer atau membungkuk di atas meja kerja membuat otot leher tegang.

Tak perlu khawatir, ada beberapa cara ampuh yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan rasa pegal pada leher. Seperti apa cara jitu menghilangkan pegal dan nyeri yang berada di sekitaran leher? Beriku informasinya dilansir kanal YouTube The Indo Physio, Minggu (4/5/2025).

1. Berposisi Tegak

Rasa pegal pada leger sering terjadi karena Anda menunduk terlalu lama. Bisa jadi lantaran bermain ponsel atau menggunakan kompeter. Hal ini jelas membuat leher Anda terasa tegang.

Untuk itu, coba untuk membenarkan posisi tubuh Anda menjadi tegak. Baik posisi tubuh maupun posisi kepala.

 

Halaman:
1 2
      
