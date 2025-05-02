Heboh, Penampakan Putri Matilda Tertangkap Kamera Wisatawan

JAKARTA - Jagat maya dihebohkan dengan foto yang diduga sebagai penampakan Putri Matilda. Gambar tersebut diambil dari salah seorang wisatawan yang tidak sengaja mengambil gambar di sebuah sudut Kastil Oxford.

Matilda adalah putri Raja Henry I dan diyakini menjadi inspirasi di balik Rhaenyra Targaryen, karakter fiksi dalam serial televisi drama fantasi House of the Dragon. Foto itu diambil oleh seorang backpacker di Menara St George selama tur siang hari di Kastil Oxford, seperti yang dilaporkan oleh What's The Jam, Jumat (2/5/2025).

Gambar menyeramkan itu ditangkap oleh turis Australia Lewy Jones saat berkunjung ke kastil abad pertengahan. Saat itu, ia sedang menjalani tahun jeda dan mengatakan mengambil gambar tersebut secara tidak sengaja saat menuruni menara selama tur di tengah hari.

Saat dalam perjalanan ke atas, dia mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong. Namun, terdapat sosok putih pucat yang digambarkan sangat mirip dengan yang ada dalam penggambaran sejarah tentang pelarian legendaris Matilda dari istana.

Dia diyakini telah memanjat keluar jendela menara dan meluncur di sepanjang Sungai Thames yang membeku untuk menghindari penculiknya.

"Foto itu sebenarnya diambil secara tidak sengaja dengan kamera digital saya saat kami sedang menuruni tangga menara," kata Lewy Jones.

“Saya tidak memperhatikan foto ini sampai kami kembali ke rumah dan saya melihat-lihat foto-foto hari itu. Nampaknya terlihat sosok berjubah dan bergaun putih di ambang pintu," tuturnya.