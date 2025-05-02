Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |20:20 WIB
JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada 7 Mei 2025 di COMO Shambhala Estate, sebuah resor mewah yang terletak di Gianyar, Bali. 

Meskipun pihak manajemen resor belum memberikan konfirmasi resmi terkait acara tersebut, lokasi ini disebut-sebut sebagai tempat yang dipilih pasangan selebriti tersebut untuk mengikat janji suci. 

Banyak yang akhirnya dibuat penasaran dengan fasilitas dan harga kamar per malam dari COMO Shambhala Estate, resor yang akan menjadi lokasi Luna Maya dan Maxime Bouttier menikah. 

Berikut fasilitas dan harga kamar COMO Shambhala Estate, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (2/5/2025).

COMO Shambhala Estate menawarkan pengalaman menginap yang menggabungkan kemewahan dengan ketenangan alam. Beberapa fasilitas unggulan yang tersedia di resor ini meliputi:

Akomodasi Mewah

Tersedia 38 kamar, suite, dan vila yang luas, dikelilingi oleh taman tropis yang rimbun.

Fasilitas Kamar
 

Setiap kamar dilengkapi dengan Wi-Fi gratis, area duduk, kamar mandi terpisah, AC, televisi, pengering rambut, serta mesin pembuat kopi/teh.

Fasilitas Umum

Akses ke kolam renang, lounge, ruang makan bersama, teras atau taman pribadi.

Wellness Center

Spa dengan perawatan tradisional dan modern, pusat kebugaran, serta program kesehatan seperti yoga, pilates, meditasi, dan hidroterapi.

Kuliner

Restoran yang menyajikan masakan lokal dan internasional, bar, serta toko yang menjual produk kesehatan dan kecantikan.

 

Halaman:
1 2
      
