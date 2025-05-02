Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tampilkan Budaya Lokal, Festival Semarapura Ke-7 Sedot 140 Ribu Lebih Pengunjung

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |23:13 WIB
Tampilkan Budaya Lokal, Festival Semarapura Ke-7 Sedot 140 Ribu Lebih Pengunjung
Festival Semarapura 7
A
A
A

JAKARTA - Festival Semarapura ke-7 yang berlangsung hingga 1 Mei 2025 di depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe, Kecamatan Klungkung berhasil mendatangkan lebih dari 140 ribu pengunjung lokal, nusantara dan mancanegara dengan transaksi keuangan mencapai Rp20 miliar.

Bupati Klungkung, I Made Satria yang resmi menutup Festival Semarapura ke-7 mengatakan festival ini sangat luar biasa dan sangat antusias dikunjungi masyarakat maupun wisatawan.

“Festival Semarapura 7 tahun 2025 ini yang telah kita selenggarakan sebagai salah satu Karisma Even Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata tahun 2025 yang memberikan semangat baru bagi kita semua dalam melakukan tata kelola even promosi pariwisata yang berkualitas dengan mengedepankan kebudayaan dan potensi daerah untuk peningkatan pergerakan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ucap Satria.

Bupati Klungkung

Festival ini untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Klungkung. Memberikan ruang kepada seniman dan komunitas ekonomi kreatif untuk tampil dan berkreasi meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan, meningkatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Diharapkan festival semarapura 7 ini akan menjadi momentum peningkatan pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Klungkung,” harapnya.

Bupati Satria mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan berkoordinasi dengan sebaik-baiknya dari konsep perencanaan dan persiapan sehingga Festival Semarapura berjalan lancar dan aman. 

Sementera itu, Kadis Pariwisata Klungkung Ni Made Sulistiawati mengatakan 150 UMKM dan Kuliner BUMN, berbagai Pementasan Seni Budaya yang diisi oleh seniman lokal, Pementasan musik ekraf lokal dan Atraksi Budaya diikuti oleh 2.100 seniman, artis dan pendukung memeriahkan Festival Semarapura 7 ini.

 

