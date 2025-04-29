Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Kegunaan Etomidate, Obat Anestesi yang Bikin Aktor Jonathan Frizzy Diperiksa Polisi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |17:52 WIB
Apa Kegunaan Etomidate, Obat Anestesi yang Bikin Aktor Jonathan Frizzy Diperiksa Polisi
Apa Kegunaan Etomidate, Obat Anestesi yang Bikin Aktor Jonathan Frizzy Diperiksa Polisi, (Foto: Instagram)
​Aktor Jonathan Frizzy, yang dikenal dengan nama panggilan Ijonk, harus menjalani pemeriksaan polisi atas kasus dugaan keterlibatan vape ilegal yang mengandung obat keras jenis etomidate. 

Pemeriksaan dilakukan setelah nama Jonathan disebut oleh tiga tersangka yang telah ditangkap dalam kasus tersebut.​

Ketiga tersangka berinisial BTR, EDS, dan ER, ditangkap karena diduga terlibat dalam penyelundupan dan distribusi vape yang mengandung etomidate dari luar negeri. 

Barang bukti diamankan oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada Maret 2025, dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. ​

Lantas apa itu etomidate dan kegunaannya dalam dunia medis? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber, Selasa (29/4/2025).

Apa Itu Etomidate

Etomidate sendiri merupakan obat anestesi intravena yang biasanya digunakan untuk induksi anestesi sebelum operasi. 

Obat ini bekerja dengan cepat tanpa menurunkan tekanan darah secara signifikan. Meskipun bukan tergolong narkotika di Indonesia, etomidate termasuk dalam kategori obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dan pengawasan medis. ​

Etomidate adalah obat penting dalam dunia anestesi, terutama untuk pasien dengan kondisi kritis karena stabilitas kardiovaskularnya yang unggul. Namun, penggunaannya harus dalam pengawasan medis ketat karena tergolong obat keras.

Berikut beberapa penjelasan terkait kegunaan obat etomidate. 

1. Induksi Anestesi Umum

Etomidate sering digunakan untuk memulai anestesi sebelum prosedur bedah. Keunggulannya adalah dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dengan cepat (dalam waktu kurang dari 1 menit) tanpa banyak memengaruhi tekanan darah atau fungsi jantung.

Obat ini biasanya cocok untuk pasien yang berisiko tinggi secara kardiovaskular, seperti penderita penyakit jantung atau tekanan darah rendah.

 

