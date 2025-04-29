3 Event Pecinta Kucing yang Digelar Tahun Ini, Penyuka Anabul Merapat

JAKARTA - Acara atau event pecinta kucing bukan sekadar tempat berkumpulnya para penggemar hewan berbulu yang menggemaskan ini. Lebih dari itu, event semacam ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran, edukasi, dan kesejahteraan hewan peliharaan.

Event pecinta kucing bisa meningkatkan edukasi tentang perawatan anabul kesayangan. Banyak pemilik kucing belum memahami kebutuhan spesifik hewan peliharaan mereka, mulai dari nutrisi, kebersihan, vaksinasi, hingga kesehatan mental.

Event seperti seminar, workshop, atau pameran memberikan akses langsung ke informasi dari dokter hewan dan ahli perawatan kucing. Pengetahuan yang tepat bisa mencegah penyakit.

Acara ini juga bisa bisa membangun komunitas dan solidaritas pecinta hewan. Pasalnya, acara-acara ini mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama. Ini memperkuat rasa kebersamaan, memungkinkan pertukaran pengalaman, hingga membentuk komunitas yang aktif dalam edukasi dan advokasi hewan.

Berikut beberapa event pecinta kucing yang digelar di Indonesia tahun 2025, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (29/4/2025).

1. Indonesia International Cat Conference & Exhibition (IICCE) 2025

Diselenggarakan pada 10–11 Mei 2025 di Jakarta Convention Center, IICCE 2025 merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan para pecinta kucing, breeder, dan dokter hewan.

Acara ini menawarkan berbagai kegiatan seperti konferensi edukatif, pameran produk hewan peliharaan, serta kesempatan untuk membangun jaringan antarprofesional di industri kucing. IICCE 2025 menjadi platform ideal bagi mereka yang ingin mendalami dunia perawatan dan kesejahteraan kucing.

2. Cleofest

Dua event komunitas hewan digelar di Medan yakni Cleofest dan Roccomunity pada Sabtu dan Minggu, 26–27 April 2025. Acara ini menjadi ruang bertemunya ratusan pecinta kucing dan anjing untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan semangat dalam merawat hewan kesayangan mereka.

Cleofest tahun ini menghadirkan diskusi interaktif seputar setiap fase kehidupan kucing, dari kitten hingga dewasa, yang mana membawa perubahan pada kebiasaan dan aktivitasnya yang tentu mempengaruhi kebutuhan nutrisinya.

Acara ini dirancang untuk membantu para pemilik kucing memahami bagaimana memberikan perawatan yang tepat melalui pemberian makanan yang sesuai. Dipenuhi dengan berbagai kegiatan menarik, Cleofest berhasil menarik lebih dari 100 peserta dari komunitas kucing dan pecinta kucing di Medan dan sekitarnya.