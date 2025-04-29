Rekomendasi Hotel Bintang 3 dan 4 Dekat Pantai di Bali

Rekomendasi Hotel Bintang 3 dan 4 Dekat Dengan Pantai di Bali. (Foto: Ist)

JAKARTA - Bali masih menjadi destinasi liburan favorit masyarakat Indonesia karena keindahan alamnya yang memukau, kekayaan budaya yang unik, dan pilihan wisata yang lengkap.

Selain itu, Bali juga menawarkan beragam fasilitas wisata kelas dunia, akomodasi untuk semua kalangan, serta hotel-hotel yang menawarkan fasilitas mewah, pemandangan indah, dan pelayanan kelas dunia.

Meski begitu, Bali mempunyai hotel mewah bintang 3 hingga bintang 4 dengan harga murah yang menyediakan kenyamanan dan fasilitas terbaik tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Nah, berikut rekomendasinya, dirangkum Okezone, Selasa (29/4/2025).

1. Swiss-Belinn Sunset

Swiss-Belinn Sunset yang sebelumnya bernama The Sunset Mansion adalah hotel bintang 4 yang terletak di Jl. Bidadari No. 2, Seminyak, Bali.

Hotel ini menawarkan akomodasi berupa apartemen dengan fasilitas lengkap, ideal untuk wisatawan yang mencari kenyamanan dan privasi selama menginap.​

Dengan lokasi strategis, fasilitas lengkap, dan harga yang kompetitif, Swiss-Bellin Sunset merupakan pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan di Bali dengan kenyamanan maksimal.​

2. Swiss-Belcourt Seminyak

Swiss-Belcourt Seminyak yang sebelumnya bernama Kamarkoe Hotel Seminyak adalah hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Dewi Saraswati III No. 53-55, Seminyak, Bali.

Hotel ini menawarkan akomodasi modern dengan fasilitas lengkap, cocok untuk wisatawan yang mencari kenyamanan dengan harga terjangkau.​

Hotel ini berada di pusat Seminyak, dekat dengan berbagai atraksi populer seperti Seminyak Beach, Eat Street yakni area kuliner terkenal dengan berbagai restoran dan kafe, dan Oberoi District, sebuah distrik perbelanjaan dan hiburan yang trendi.​

3. Swiss-Belvillas Umalas

Swiss-Belvillas Umalas yang sebelumnya bernama D'Sawah Villa Umalas adalah kompleks vila mewah yang terletak di Jalan Tegal Cupek No.24, Kerobokan, Bali.

Vila ini menawarkan pengalaman menginap yang tenang dan privat, cocok untuk pasangan, keluarga, maupun grup yang mencari kenyamanan dengan sentuhan budaya Bali. ​

Setiap vila dilengkapi dengan kolam renang pribadi, dapur lengkap, ruang tamu, dan teras pribadi. Desain interior menggabungkan elemen tradisional Bali dengan kenyamanan modern.​

Terletak di area yang tenang namun strategis, D'Sawah Villa Umalas hanya berjarak sekitar 10 menit berkendara dari Petitenget Beach dan Echo Beach. Bandara Internasional Ngurah Rai dapat dijangkau dalam waktu sekitar 45 menit. ​

Sebagai informasi, Kamarkoe Hotel Seminyak, D'sawah Villa Umalas, dan The Sunset Mansion, secara resmi terintegrasi ke dalam portofolio merek Swiss-Belhotel International mulai 15 April 2025.

Hotel-hotel tersebut terletak di jantung Seminyak, distrik gaya hidup paling ramai di pulau ini, dan menawarkan suasana kontemporer dan bergaya, memadukan desain modern dengan keramahan khas Swiss-Belhotel International.