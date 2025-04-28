Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Bule Belanda Rela Jual Perusahaan demi Bantu Anak Jalanan, Berawal dari Backpacking ke Lombok

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |22:26 WIB
Kisah Bule Belanda Rela Jual Perusahaan demi Bantu Anak Jalanan, Berawal dari <i>Backpacking</i> ke Lombok
Chaim Joel Fetter bersama anak-anak yang dibantunya. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Hampir 20 tahun lalu, Chaim Joel Fetter, seorang pengusaha internet sukses di Belanda mendapati satu momen yang mengubah segalanya. Saat melakukan perjalanan backpacking di Lombok pada tahun 2004, ia bertemu Adi, seorang anak jalanan bertelanjang kaki yang mengemis di lampu merah. Adi telah kehilangan kedua orang tuanya dan tinggal sendirian di bawah selembar terpal.

"Saat itu hati ini seperti ditinju, Saya tidak bisa melupakannya saat pulang ke rumah. Apa artinya kesuksesan yang saya genggam kalau masih ada anak-anak seperti Adi yang menderita?" kenang Fetter, dalam keterangannya dikutip Senin (28/4/2025).

Sangat tergerak, ia kembali ke Belanda, menjual perusahaannya dan kembali ke Indonesia. Bukan untuk cuti panjang, tetapi demi sebuah misi. Ia memeluk Islam, terinspirasi oleh kemurahan hati dan kehangatan orang-orang yang ditemuinya.

“Bahkan keluarga yang sangat miskin berbagi sedikit dari apa yang mereka miliki. Masuk Islam rasanya seperti menemukan keluarga dan makna hidup yang lebih dalam,” sambungnya.

Chaim Joel Fetter

Namun, motivasi Fetter tidak semata-mata terinspirasi dari apa yang ia lihat, melainkan berakar dari pengalaman hidupnya sendiri. Setelah orang tuanya bercerai, ia ditempatkan di panti asuhan di Belanda saat berumur 6 tahun.

“Saya tahu rasanya menjadi anak yang tidak dipedulikan siapa pun. Perasaan diabaikan itu tidak pernah benar-benar hilang. Saya masih sering mimpi buruk, memimpikan saat orang tua saya meninggalkan saya di sana, dan saya berlari mengejar mereka. Saya bertekad untuk membangun tempat di mana anak-anak bisa pulih, disayangi, dan merasa seperti di rumah,’ ucapnya.

Pada tahun 2006, ia bersama istri dan beberapa teman dekat mendirikan Yayasan Peduli Anak dan membuka Pusat Kesejahteraan Anak pertama di Lombok. Dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektare, fasilitas ini mencakup 14 rumah berkonsep keluarga, sebuah masjid, sekolah dasar dan menengah pertama, klinik kesehatan, lapangan olahraga, dan kebun organik.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/33/3161368//ivan_gunawan-VjYp_large.JPG
Ivan Gunawan Bakal Beri Donasi Langsung ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159800//denny_sumargo-WitT_large.JPG
Denny Sumargo Senang Farel Prayoga Ketemu Ibu Kandung: Hidupnya Gak Jauh Beda sama Gue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/11/3149670//founder_kee_riky_santoso-IVGk_large.png
Cerita Brand KEE Hadirkan Tas Kamera: Berawal dari Kebutuhan Fotografer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/11/3147868//yisti_yisnika_pemilik_oclo-7vHP_large.jpg
Yisti Yisnika Bagikan Kisah Bangun UMKM Fashion Lokal Oclo bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/612/3145845//nenek_71_tahun_jadi_juara_tiga_ajang_kebugaran-wS4Y_large.png
Umur Hanyalah Angka, Nenek 71 Tahun Jadi Juara Tiga Ajang Kebugaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/612/3142131//wanita_ini_rela_jadi_badut_ulang_tahun_untuk_dapat_penghasilan_tambahan-qtsQ_large.png
Salut! Wanita Ini Rela Jadi Badut Ulang Tahun demi Penghasilan Tambahan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement