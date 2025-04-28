Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Etomidate, Obat Keras yang Bikin Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkotika

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |19:34 WIB
Apa Itu Etomidate, Obat Keras yang Bikin Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkotika
Apa Itu Etomidate, Obat Keras yang Bikin Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkotika, (Foto: Instagram)
A
A
A

Jonathan Frizzy alias Ijonk tengah menjadi sorotan usai terlibat dalam kasus dugaan narkotika jenis obat keras yang terkandung dalam rokok elektrik atau vape. Ijonk bahkan sudah diperiksa sebagai saksi oleh Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno Hatta pada 17 April lalu. 

Diketahui sejumlah vape tersebut barisikan obat keras yaitu jenisnya etomidate. Hal ini membuat publik bertanya-tanya mengenai jenis obat tersebut.

Apa Itu Etomidate?

Melansir Drug Bank, etomidate merupakan jenis obat bius intravena kerja pendek yang diindikasikan untuk induksi anestesi dan suplementasi anestesi subpoten selama prosedur operasi pendek.

Obat ini bekerja pada sistem saraf pusat dengan meniru aksi GABA. Namun, penggunaannya untuk sedasi jangka panjang pada pasien yang sakit kritis jarang terjadi karena efeknya pada sintesis steroid adrenal.

Etomidate dimetabolisme dengan cepat di hati. Efek paling khas dari etomidate intravena pada sistem pernapasan adalah peningkatan ketegangan karbon dioksida arteri.

Dampak Penyalahgunaan Etomidate

Saat ini mulai bermunculan fenomena penyalahgunaan etomidate, dan para penyalahguna biasanya menggunakan obat keras ini secara tidak teratur dan terus-menerus untuk mencapai efek yang diinginkan.

Melansir Science Direct, etomidate telah dimasukkan dalam Daftar Narkotika dan Zat Psikotropika yang Dikendalikan di China. Menurut laporan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, dari Januari hingga Agustus 2023, lebih dari 3400 kasus kejahatan terkait Etomidate telah terpecahkan, dan 636 kg Etomidate telah disita.

 

