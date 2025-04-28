Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 29 April 2025 untuk Capricorn, Scorpio dan Gemini

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |01:27 WIB
Ramalan Zodiak 29 April 2025 untuk Capricorn, Scorpio dan Gemini
Ramalan Zodiak 29 April 2025 untuk Capricorn, Scorpio dan Gemini, (Foto: Freepik)
Ramalan zodiak 29 April 2025, dapat memberikan panduan tentang prediksi dan peluang yang akan terjadi pada setiap zodiak.

Berikut uraian singkat tentang prediksi seputar peruntungan, kehidupan secara umum, karier, atau pun asmara dari ahli astrologi untuk Capricorn, Scorpio dan Gemini pada ramalan zodiak Selasa, 29 April 2025.

Ramalan Zodiak 29 April 2025 Capricorn

Bagi para capricorn besok kamu jangan abaikan kata hatimu untuk menghubungi seseorang yang dahulu pernah dekat namun sekarang hubungan kalian menjadi renggang ya. Karena hal ini merupakan awal dari hubungan baru yang kuat.


Ramalan Zodiak 29 April 2025 Scorpio

Besok komunikasi menjadi senjata terkuatmu, hanya dengan satu kalimat yang diucapkan dan didengar pada waktu yang tepat dapat mengubah arah hubungan. Jadi, bicaralah dengan jelas dan jangan saat marah karena kata-kata yang kamu ucapkan dapat memperbaiki dan menghancurkan hubunganmu. 

Ramalan Zodiak 29 April 2025 Gemini

Para gemini besok kamu akan merasa lebih emosional dan sensitif. Cobalah untuk berbagi cerita atau perasaan kepada orang yang kamu percaya dan  tidak berpura-pura kuat atau ceria dihadapan orang yang kamu percaya. Karena dengan berbagi cerita, beban yang kamu rasakan akan semakin berkurang. 

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
