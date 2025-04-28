Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Mandi di Cuaca Panas, Cegah Gatal dan Tak Buat Kulit Kering

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |20:27 WIB
Tips Mandi di Cuaca Panas, Cegah Gatal dan Tak Buat Kulit Kering
Tips Mandi di Cuaca Panas, Cegah Gatal dan Tak Buat Kulit Kering, (Foto: Freepik)
A
A
A

Cuaca panas biasanya membuat kulit lebih mudah berkeringat. Dengan begitu, mandi bisa jadi solusi yang tepat untuk melepas rasa gerah dan tak nyaman pada tubuh.

Di cuaca panas yang membuat tubuh berkeringat ini, Anda perlu memerhatikan cara mandi yang baik dan benar. Hal itu diungkap Dr. Dian Pratiwi, SpKK, FINSDV, FAADV, CCA selaku Dermatologist Erha Kemanggisan dan Klinik Puspa.

dr. Dian mengatakan, mandi dua hari sekali di saat cuaca panas sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan kulit dari keringat yang bisa menyebabkan gatal dan infeksi.

“Dengan cuaca panas, debu/polusi tinggi yang saat ini sedang kita hadapi, terutama bila sering beraktivitas di luar ruangan, di bawah matahari langsung, aktivitas/olahraga banyak berkeringat, sebaiknya mandi teratur 2x/hari dengan sabun lembut,” ungkap dr. Dian saat dihubungi iNews Media Group, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Dr. Dian juga mengungkap beberapa cara yang tepat untuk mandi di saat cuaca panas. Salah satunya yang terpenting ialah pemilihan sabun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/611/3017004/6-langkah-mandi-susu-ala-ratu-cleopatra-untuk-kulit-sehat-dan-mulus-HNNV0vxEaY.jpg
6 Langkah Mandi Susu ala Ratu Cleopatra untuk Kulit Sehat dan Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/611/2957050/bukan-hanya-sekadar-mandi-ini-cara-tepat-mindful-shower-untuk-redakan-stres-leRyZGvquo.jpg
Bukan Hanya Sekadar Mandi, Ini Cara Tepat Mindful Shower untuk Redakan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/611/2938103/5-rutinitas-mandi-5-menit-untuk-kulit-cerah-dan-lembap-di-musim-hujan-g5SYV48SMi.jpg
5 Rutinitas Mandi 5 Menit untuk Kulit Cerah dan Lembap di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/612/2915936/jangan-lupa-bersihkan-3-bagian-tubuh-ini-ya-kalau-lagi-mandi-jeoWLIPSyY.jpg
Jangan Lupa Bersihkan 3 Bagian Tubuh Ini Ya kalau Lagi Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/611/2906571/tren-mandi-garam-apa-manfaat-dan-risikonya-0tesbURYpz.jpg
Tren Mandi Garam, Apa Manfaat dan Risikonya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/611/2906113/cuaca-panas-rawan-bikin-keringat-begini-tips-mandi-agar-tak-miliki-bau-badan-ysbXiG7HMi.jpg
Cuaca Panas Rawan Bikin Keringat, Begini Tips Mandi agar Tak Miliki Bau Badan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement