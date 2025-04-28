Tips Mandi di Cuaca Panas, Cegah Gatal dan Tak Buat Kulit Kering

Cuaca panas biasanya membuat kulit lebih mudah berkeringat. Dengan begitu, mandi bisa jadi solusi yang tepat untuk melepas rasa gerah dan tak nyaman pada tubuh.

Di cuaca panas yang membuat tubuh berkeringat ini, Anda perlu memerhatikan cara mandi yang baik dan benar. Hal itu diungkap Dr. Dian Pratiwi, SpKK, FINSDV, FAADV, CCA selaku Dermatologist Erha Kemanggisan dan Klinik Puspa.

dr. Dian mengatakan, mandi dua hari sekali di saat cuaca panas sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan kulit dari keringat yang bisa menyebabkan gatal dan infeksi.

“Dengan cuaca panas, debu/polusi tinggi yang saat ini sedang kita hadapi, terutama bila sering beraktivitas di luar ruangan, di bawah matahari langsung, aktivitas/olahraga banyak berkeringat, sebaiknya mandi teratur 2x/hari dengan sabun lembut,” ungkap dr. Dian saat dihubungi iNews Media Group, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Dr. Dian juga mengungkap beberapa cara yang tepat untuk mandi di saat cuaca panas. Salah satunya yang terpenting ialah pemilihan sabun.