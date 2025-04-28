Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Resepsi Pernikahan Aurelie Moeremans di Amerika Serikat, Saling Tatap Penuh Cinta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |16:34 WIB
5 Potret Resepsi Pernikahan Aurelie Moeremans di Amerika Serikat, Saling Tatap Penuh Cinta
5 Potret Resepsi Pernikahan Aurelie Moeremans di Amerika Serikat. (Foto: Ist)
JAKARTA - Aurelie Moeremans tengah berbahagia usai melangsungkan resepsi pernikahannya bersama dokter Tyler Bigenho di Amerika Serikat. Acara tersebut digelar secara intim dan hanya dihadiri keluarga terdekat.

Seperti diketahui, Aurelie dan Tyler memutuskan menikah pada Desember 2024 lalu. Pemberkatan pernikahan mereka dilakukan di Amerika Serikat dan mengejutkan publik.

Kini, resepsi dua sejoli itu juga kembali digelar di Negeri Paman Sam. Nampak nuansa hangat, sederhana dan elegan terpancar di acara bahagia itu.

Seperti apa potret pernikahan Aureli Moeremans dan Tyler Bigenho di Amerika Serikat? Yuk intip potretnya yang dirangkum dari berbagai sumber medsos, Senin (28/4/2025).

1. Cantiknya Aurelie dengan Gaun Pengantin Putih

Gaun putih yang elegan dan simple dikenakan dengan cantik oleh Aureli. Gaun brokat dengan model off shoulder itu memberikan kesan elegan pada Aurelie saat bersanding dengan Tyler.

Aurelie dan Tyler menikah


Bintang film Baby Blues ini juga menggenggam hand bouquet bunga yang cantik. Suasana cerah di pernikahan mereka juga menambah kesan hangat dan intim.

2. Tatapan Penuh Cinta

Resmi menjadi pasutri, Aurelie dan Tyler tak ragu saling memandang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Di hadapan tamu undangan, keduanya tersenyum bahagia di momen berharga itu. Raut kesenangan menyelimuti suasana resepsi pernikahan wanita berdarah Belgia ini.

Aurelie dan Tyler menikah

3. Senyum Bahagia

Senyuman manis dan bahagia Aurelie serta Tyler bikin tamu undangan ikut merasakan suasana hangat di pernikahan mereka. Nampak keduanya bergandeng tangan di depan tamu undangan dengan senyum merekah.

Aurelie dan Tyler menikah

4. Pesona Cantik dan Tampan

Aurelie dan Tyler juga nampak serasi dengan pesona kecantikan dan ketampanan mereka berdua. Tyler juga begitu gagah dengan stelan jas navy yang simple, sehingga memberikan kesan elegan di outdoor party mereka.

Aurelie dan Tyler menikah

 

