Istri Ustadz Dennis Lim Melahirkan Anak Kembar Secara Prematur, Sempat Masuk Ruang NICU

Istri Ustadz Dennis Lim Melahirkan Anak Kembar Secara Prematur, Sempat Masuk Ruang NICU, (Foto: Instagram)

Yunda Faisyah, istri dari pendakwah Ustadz Dennis Lim mengumumkan dirinya melahirkan anak kembar mereka. Kabar bahagia itu dibagikan Yunda di akun Instagram-nya, @yundafaisyah.

Yunda mengungkap ia melahirkan dua putra kembar yakni Al Khaleel Ibrahim Lim dan Al Kautsar Muhammad Lim pada awal bulan Ramadhan kemarin.

Istri Ustadz Dennis Lim Melahirkan Anak Kembar Secara Prematur, Sempat Masuk Ruang NICU

“Jumat, 28 Februari 2025, sehabis menunaikan sholat jumat, tepat 1 hari menjelang Ramadhan, bayi kembar kami lahir,” tulis Yunda, Senin (28/4/2025).

Yunda membagikan momen persalinan dirinya yang didampingi suami tercinta. Ia mengungkap bayi kembarnya lahir secara prematur dan sempat dirawat di ruang NICU.

“2 bayi mungil kami yang menurut manusia disebut prematur, lahir 32 minggu, 5-8 minggu lebih awal dari perkiraan manusia, tapi kami yakin itu waktu terbaik dari Allah. Dan harus berjuang selama hampir 30 hari di NICU. Dengan berbagai bantuan alat medis untuk bertahan, suntikan & obat-obatan,” tulis Yunda.

Istri Ustadz Dennis Lim Melahirkan Anak Kembar Secara Prematur, Sempat Masuk Ruang NICU

Yunda menjelaskan kedua bayinya terus berjuang meski lahir dalam kondisi prematur hingga perlu perawatan khusus. Ia begitu bersyukur kedua putra kembarnya bisa ditangani meski harus melewati masa-masa sulit.

Ia juga menjelaskan makna di balik nama-nama yang ia siapkan untuk kedua buah hatinya, Ibrahim dan Muhammad.

“Terimakasih ya Allah. Hadirkan ujian demi ujian, agar kami kembali kepada-Mu. Juga berikan nikmat yang banyak, agar kami selalu bersyukur kepada-Mu,” ungkap Yunda.