HOME WOMEN LIFE

Berkaca dari Kasus Fachri Albar, Ini Dampak Penggunaan Narkoba bagi Keluarga

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |18:36 WIB
Berkaca dari Kasus Fachri Albar, Ini Dampak Penggunaan Narkoba bagi Keluarga
Dampak negatif penggunaan narkoba, ternyata tidak hanya menimpa diri sendiri namun juga memiliki dampak terhadap keluarga. Apalagi, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi seseorang sehingga jelas mereka akan merasakan dampak negatif penggunaan narkoba tersebut.

Sekadar diketahui, belum lama ini aktor Fachri Albar ditangkap Polisi di kediamannya atas kasus narkoba pada Minggu 20 April 2025 pukul 20.00 WIB. Ini adalah kali kedua Fachri Albar ditangkap Polisi atas kasus narkoba.

Sebelumnya, pada Februari 2018 ia ditangkap pihak Kepolisian karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Saat itu Kepolisian menemukan satu plastik berisi sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet dumolit, linting ganja bekas pakai, dan satu butir obat calmlet.

Berikut dampak negatif narkoba terhadap keluarga seperti dikutip dari brainly, Senin (28/4/2025):

1. Apabila pengguna adalah seorang anak, maka dampak negatif bagi keluarga adalah faktor risiko narkoba yakni merusak tubuh dan bisa merengut nyawa seseorang.

2. Dampak negatif bagi orangtua, hancurnya masa depan si anak. Sebagai orangtua, pasti berharap anaknya dapat menjalani hidup yang baik.

3. Jika seorang anak menjadi pengguna narkoba, maka ia harus siap berurusan dengan polisi. Di budaya ketimuran, hal ini dapat mendatangkan malu bagi keluarga.

4. Apabila pengguna narkoba adalah orangtua, ayah atau ibu, tentu dampak negatif yang didapatkan anak dalam keluarga yakni kehilangan teladan dan panutan.

 

