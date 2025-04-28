Viral! Pria Ini Tampil Unik di Acara Wisuda UGM, Alasannya Bikin Sedih

Viral! Pria Ini Tampil Unik di Acara Wisuda UGM, Alasannya Bikin Sedih, (Foto: Tiktok)

Viral seorang pria tampil unik saat wisudaan di Universitas Gadjah Mada. Menggunakan pakaian Ledhek Gogek, pria ini tampil percaya diri saat menyambut sang menantu yang lulus wisuda S3.

Pria ini mengenakan boneka Ledhek Gogek dan dihias dengan menggunakan Surjan biru dengan motif bunga, blangkon dan dua selempang atau samir UGM.

Ia adalah Budi Prasojo. Pria berusia 68 tahun ini menyambut menantu wanitanya dengan menggunakan kostum unik. Hadir dalam Wisuda Pascasarjana Periode III tahun 2024/2025 pada Rabu, 23 April 2025 di Grha Sabha Pramana, Yogyakarta khusus menemui Sarly Puspita Ariest.

Dikutip dari akun tiktok @ugm.id, Budi mengaku sengaja menggunakan kostum tidak biasa ini karena sudah bernazar.

"Punya nazar kalo anak saya wisuda spesialis," ucapnya.

Tak lupa, Budi berpesan kepada sang menantu untuk dapat bekerja, berkeluarga dan berwarganegaraan yang baik.

“Pesen ya bekerja yang baik, berkeluarga yang baik dan berwarganegaraan yang baik,”ujarnya