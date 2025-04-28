Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Bahaya Kelebihan Karbohidrat pada Tubuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |14:34 WIB
5 Bahaya Kelebihan Karbohidrat pada Tubuh
Karbohidrat. (Foto: Healthline)
A
A
A

JAKARTA - Tubuh membutuhkan energi untuk pertumbuhan dan proses lain di dalam tubuh. Karbohidrat pun merupakan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk mendapatkan energi.

Karbohidrat merupakat nutrisi yang memang diperlukan oleh tubuh. Karbohidrat sendiri bisa didapat dari nasi, roti hingga kentang untuk dibakar menjadi energi.

Namun, perlu Anda pahami bahwa kelebihan karbohidrat juga tak baik untuk tubuh. Karbohidrat dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan.

Melansir Mayo Clinic, Jumat (25/4/2025), rata-rata Anda mendapat 2.000 kalori sehari, antara 900 dan 1.300 kalori harus berasal dari karbohidrat. Itu berarti konsumsu karbohidrat Anda antara 225 dan 325 gram karbohidrat sehari.

Sementara itu, Only My Health mengatakan makanan kaya karbohidrat termasuk makanan manis, nasi putih, roti putih, keripik kentang, hingga tepung olahan. Karenanya, makanan jenis tersebut perlu dikonsumsi secara bijak.

Lantas, seperti apa bahaya kelebihan karbohidrat pada tubuh yang bisa menyebabkan masalah kesehatan? Berikut informasinya dirangkum Jumat (25/4/2025).

1. Metabolisme Rendah

Pertama ialah tingkat metabolisme yang rendah. Makan terlalu banyak karbohidrat dapat memperlambat laju metabolisme Anda. 

Tingkat metabolisme yang rendah dapat menyebabkan penambahan berat badan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam makanan Anda.

2. Gula Darah Tinggi

Dampak negatif lain dari terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat adalah peningkatan kadar gula darah. Untuk mempertahankan kadar tersebut, pankreas melepaskan insulin, yang mengakibatkan tingginya insulin dalam tubuh. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan berat badan dan bahkan lebih mengidam gula.

3. Produksi Insulin Lebih Sedikit

Selain hiperinsulinemia, konsumsi makanan kaya karbohidrat dalam waktu lama juga dapat membuat pankreas melepaskan lebih sedikit insulin setelah jangka waktu tertentu. Hal ini dapat membuat seseorang rentan terkena diabetes, yang merupakan masalah kesehatan utama.

4. Peningkatan kolesterol

Terlalu banyak karbohidrat juga dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Ini meningkatkan kolesterol jahat (trigliserida) dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
