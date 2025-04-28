Ivan Gunawan Belajar Menahan Emosi Jelang Berangkat Haji

JAKARTA - Ivan Gunawan tengah mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah Haji pada Mei 2025. Selain fisik, pria yang akrab disapa Igun ini juga menyiapkan mental sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Melalui kajian yang diikutinya, Igun mengaku sedang belajar menahan emosi dan lebih sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ini diyakini dapat melancarkan ibadah Haji-nya nanti.

"Deg-degan sih belum, Insya Allah nggak usah pake deg-degan lah. Namanya mau ibadah, jalani aja. Kemarin diajarin Ustadz, katanya harus tahan emosi. Nggak boleh jadi pemarah, harus sabar," kata Igun di Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Tak hanya itu, Ivan Gunawan juga tengah belajar ikhlas dengan hal-hal yang berifat duniawi.

Apalagi, ia harus meninggalkan pekerjaan di Indonesia hingga melepas atribut kemewahan yang dimiliki selama ini ketika beribadah nanti.