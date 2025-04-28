Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ivan Gunawan Belajar Menahan Emosi Jelang Berangkat Haji

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |13:36 WIB
Ivan Gunawan Belajar Menahan Emosi Jelang Berangkat Haji
Ivan Gunawan. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan tengah mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah Haji pada Mei 2025. Selain fisik, pria yang akrab disapa Igun ini juga menyiapkan mental sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Melalui kajian yang diikutinya, Igun mengaku sedang belajar menahan emosi dan lebih sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ini diyakini dapat melancarkan ibadah Haji-nya nanti.

"Deg-degan sih belum, Insya Allah nggak usah pake deg-degan lah. Namanya mau ibadah, jalani aja. Kemarin diajarin Ustadz, katanya harus tahan emosi. Nggak boleh jadi pemarah, harus sabar," kata Igun di Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Tak hanya itu, Ivan Gunawan juga tengah belajar ikhlas dengan hal-hal yang berifat duniawi.

Ivan Gunawan

Apalagi, ia harus meninggalkan pekerjaan di Indonesia hingga melepas atribut kemewahan yang dimiliki selama ini ketika beribadah nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ibadah Artis Haji Ivan Gunawan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/398/3180392//haji-5QB0_large.jpg
Biaya Haji 2026 Disepakati Rp87 Juta, Jamaah Bayar Rp54 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179976//jamaah-Oe7z_large.jpg
Komisi VIII DPR Segera Putuskan Biaya Penyelenggaraan Haji 2026, Berapa Nilainya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179687//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil-AFzg_large.jpg
Kemenhaj Putuskan Haji 2026 Hanya Ada 2 Syarikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179676//ketua_komisi_viii_dpr_ri_marwan_dasopang-nvOa_large.jpg
DPR Minta Dahnil Anzar Cabut Pernyataan Soal Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179644//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar_simanjuntak-i4cP_large.jpg
Biaya Haji 2026 Diusulkan Rp88,4 Juta, Pemerintah dan DPR Akan Kaji Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041//budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement