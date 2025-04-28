Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Kondisi Bunda Iffet Sebelum Meninggal Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |12:32 WIB
Begini Kondisi Bunda Iffet Sebelum Meninggal Dunia
Bunda Iffet meninggal dunia. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Musisi sekaligus mantan gitaris Slank, Pay Burman berduka atas meninggalnya Bunda Iffet pada Sabtu, (27/4/2025). Pay hadir di rumah duka di Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan untuk menyelawat dan bertemu dengan personel Slank lainnya.

Pay mengungkap syok mendengar kabar kepergian sosok Bunda Iffet yang begitu berharga untuk para personel Slank.

“Gue sih denger kabar aja, tadi jam 23.00 WIB, kaget juga dengernya,” ungkap Pay saat ditemui di rumah duka Bunda Iffet, di Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Pay mengungkap dirinya sempat menemui Bunda Iffet di saat-saat terakhir. Musisi ini bersyukur masih diberikan kesempatan bertemu sosok Bunda Iffet sebelum pergi untuk selama-lamanya.

Bunda Iffet Siapkan Seragam untuk Slank Sebelum Meninggal Dunia

“Beberapa waktu lalu sempat bertemu, udah mulai tua agak pikun, kita datang ke sini silaturahmi, dan bunda masih kenal untungnya, syukur sempat bertemu bunda sebelumnya,” jelas Pay.

Pay mengatakan Bunda Iffet sudah seperti orangtua baginya dan anak-anak Slank lainnya. Ia juga mengungkap Bunda Iffet banyak berkontribusi di masa remaja mereka.

Kepergian sosok keibuan dari Bunda Iffet ini menyisakan dukan mendalam untuknya dan sejumlah musisi Tanah Air.

“Karena sudah seperti orang tua, dari kita remaja, kontribusi bunda banyak banget buat kita, jadi kita benar benar berduka banget,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162619//bimbim_slank-iu5W_large.jpg
Bimbim Slank Kenang Bunda Iffet di Momen Ulang Tahun ke-88 Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/612/3134574//lisa_mariana-QKyZ_large.png
Berita Terpopuler: Pengakuan Blak-blakan Lisa Mariana hingga Istri Ustadz Dennis Lim Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/337/3134552//jokowi-kpE0_large.jpg
Pulang dari Vatikan, Jokowi Takziyah ke Rumah Duka Bunda Iffet Disambut Bimbim Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/626/3134353//bunda_iffet-6aSM_large.jpg
Mengenang Bunda Iffet, Sosok Penting di Balik Perjalanan Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134344//anang_hermansyah-OiPE_large.jpeg
Anang Hermansyah Kenang Kebaikan Bunda Iffet: Saya Belum Bisa Membalasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/33/3134262//slank-NCXb_large.jpeg
Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement