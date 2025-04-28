Begini Kondisi Bunda Iffet Sebelum Meninggal Dunia

JAKARTA - Musisi sekaligus mantan gitaris Slank, Pay Burman berduka atas meninggalnya Bunda Iffet pada Sabtu, (27/4/2025). Pay hadir di rumah duka di Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan untuk menyelawat dan bertemu dengan personel Slank lainnya.

Pay mengungkap syok mendengar kabar kepergian sosok Bunda Iffet yang begitu berharga untuk para personel Slank.

“Gue sih denger kabar aja, tadi jam 23.00 WIB, kaget juga dengernya,” ungkap Pay saat ditemui di rumah duka Bunda Iffet, di Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Pay mengungkap dirinya sempat menemui Bunda Iffet di saat-saat terakhir. Musisi ini bersyukur masih diberikan kesempatan bertemu sosok Bunda Iffet sebelum pergi untuk selama-lamanya.

“Beberapa waktu lalu sempat bertemu, udah mulai tua agak pikun, kita datang ke sini silaturahmi, dan bunda masih kenal untungnya, syukur sempat bertemu bunda sebelumnya,” jelas Pay.

Pay mengatakan Bunda Iffet sudah seperti orangtua baginya dan anak-anak Slank lainnya. Ia juga mengungkap Bunda Iffet banyak berkontribusi di masa remaja mereka.

Kepergian sosok keibuan dari Bunda Iffet ini menyisakan dukan mendalam untuknya dan sejumlah musisi Tanah Air.

“Karena sudah seperti orang tua, dari kita remaja, kontribusi bunda banyak banget buat kita, jadi kita benar benar berduka banget,” tambahnya.