5 Zodiak yang Terkenal Enggak Enakan, Salah Satunya karena Ingin Menghindari Konflik

JAKARTA - Ada beberapa zodiak yang terkenal tidak enakan karena sifat alami mereka yang terlalu memikirkan perasaan orang lain.

Mereka cenderung mengutamakan kenyamanan orang di sekitarnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaan atau kebutuhan sendiri.

Sikap enggak enakan ini sebenarnya berakar dari niat baik, tapi kalau tidak dikendalikan, bisa membuat mereka kelelahan sendiri. Oleh karena itu, penting juga bagi mereka untuk belajar menetapkan batasan tanpa merasa bersalah.

Nah, ini dia 5 zodiak yang terkenal nggak enakan dan sering susah buat bilang "tidak", dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Minggu (27/4/2025).

1. Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Cancer dikenal sangat peduli sama perasaan orang lain. Mereka sering mengorbankan diri sendiri demi menjaga hati orang, bahkan kalau itu bikin mereka capek atau nggak nyaman.

2. Libra (23 September – 22 Oktober)

Sebagai pencinta kedamaian, Libra paling nggak tahan kalau ada konflik. Mereka lebih memilih mengalah atau mengiyakan sesuatu daripada harus ribut atau bikin orang lain kecewa.

3. Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Pisces terkenal super empati. Mereka gampang merasa bersalah kalau menolak orang, jadi lebih sering bilang "iya" meskipun dalam hati sebenarnya keberatan.